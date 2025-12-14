14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con más de 33 años, murió la única orca que vivía en cautiverio en San Clemente

La causa fue un paro cardiorrespiratorio, que las autoridades de Mundo Marino atribuyeron a su edad. Desde 1992 vivía en una pileta de 30 metros.

Por
Kshamenk en Mundo Marino.

Kshamenk en Mundo Marino.

Kshamenk tenía más de 33 años, desde 1992 vivía en una pileta de 30 metros en el oceanario Mundo Marino y era la única orca que quedaba en cautiverio en Sudamérica hasta este domingo.

La falta de empleo se empieza a sentir en todo el país.
Te puede interesar:

Empleo privado en picada: se perdieron 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre

Según informaron desde el oceanario, la muerte de la orca macho ocurrió alrededor de las 7 a causa de un paro cardiorrespitario.

“Con inmenso dolor queremos comunicar que hoy, rodeado de sus cuidadores y del equipo veterinario, Kshamenk nos dejó. Actualmente se están analizando las circunstancias y el origen que lo provocó“, indicaron desde Mundo Marino en un comunicado.

Embed - Mundo Marino on Instagram: "TE AMAMOS POR SIEMPRE, KSHAMENK Hoy nos dejó Kshamenk. Es difícil describir el dolor que sentimos. Él era parte de nuestra familia. Nos enseñó mucho sobre el amor y sobre cómo podemos entendernos sin compartir el mismo lenguaje. Lo vamos a extrañar con el alma, porque dejó una huella imborrable en nuestras vidas y en la de todos los que lo conocieron. Le hemos dado todo nuestro amor hasta lo último y tenemos la certeza de que lo que nos enseñó es un legado para la conservación de la fauna marina por la que seguiremos trabajando. Para quienes no lo conocieron, Kshamenk fue una orca que rescatamos de un varamiento y que cuidamos por más de 33 años. En febrero de 1992 el equipo de Mundo Marino recibió un aviso de vecinos de la zona que aseguraba que cuatro animales estaban atrapados en la Ría de Ajó. Sin embargo, cuando llegamos al lugar encontramos sólo a una pequeña orca sin su familia. De inmediato vimos que estaba en una situación crítica. Intentamos distintos procedimientos para poder reinsertarlo, pero todos fueron infructuosos porque Kshamenk estaba muy débil. La única alternativa que nos quedaba para salvarlo era llevarlo a las instalaciones del parque para que pudiese recibir un tratamiento adecuado para su recuperación. Así lo hicimos por la recomendación de expertos internacionales y de las autoridades nacionales. El proceso fue muy largo y complejo, pero logramos salvarlo. A partir de ese momento, asumimos la responsabilidad de cuidar de él. Hoy nos toca despedirnos, pero él seguirá presente en nuestro compromiso de seguir trabajando desde el Parque Educativo y la Fundacion para la conservacion de la biodiversidad marina."
View this post on Instagram

De todas formas, consideraron que “se trató de un cuadro asociado a su avanzada edad, del cual no pudo recuperarse a pesar de los esfuerzos y la atención permanente del equipo de profesionales dedicados a su cuidado".

“Es muy difícil describir el dolor que sentimos por la partida de Kshamenk. Con él se fue una parte de cada uno de nosotros. Somos un equipo enorme de personas que dedicamos nuestra vida a asegurarle el mayor bienestar las 24 horas de los 7 días de cada semana durante 33 años”, expresó Juan Pablo Loureiro, jefe veterinario de Mundo Marino.

Su cuidadora Florencia Speciale definió a Kshamenk como "un curioso hermoso que desafiaba la creatividad para que todos sus días tuviesen un estímulo nuevo".

Cómo llegó Kshamenk a Mundo Marino

El equipo de rescatistas de Mundo Marino dio con Kshamenk en 1992 por un llamado de vecinos de la zona que advirtieron cuatro animales varados en la Ría de Ajó que desemboca en la Bahía de Samborombón. Pese a los intentos de reinserción en el momento, la orca estaba en situación crítica y estaba "muy débil", así que el oceanario asumió la responsabilidad de cuidarlo.

"La única alternativa que nos quedaba para salvarlo era llevarlo a las instalaciones del parque para que pudiese recibir un tratamiento adecuado para su recuperación", aseguraron en Instagram desde Mundo Marino.

Kshamenk realizaba un show para las personas que visitaban el oceanario, al igual que delfines, focas y lobos marinos también en cautiverio.

Noticias relacionadas

Eva Giberti fue una reconocida psicóloga y psicoanalista que dedicó su carrera profesional a desarrollar teoría, praxis y difusión sobre la mujer y los Estudios de Género.

Falleció Eva Giberti, referente nacional de la psicología y los derechos de género

El adolescente asesinado tenía 15 años.

Horror en Jujuy: asesinaron a un adolescente de 15 años a la salida de una fiesta de egresados

El uso del negro en Navidad se asocia culturalmente al luto y contrasta con el sentido de celebración de la fecha.

Por qué no se puede usar ropa negra en Navidad: este es el verdadero significado

Desde enero de 2026 entra en vigencia un nuevo esquema de Verificación Técnica Vehicular.

Cuáles son los autos que están exentos de hacer la VTV desde enero 2026

La posibilidad de que sus hijos no puedan acceder a la educación pública, el temor de muchos inmigrantes.

La vida en pausa: la historia de una madre colombiana atrapada en el laberinto de la política migratoria de Milei

play

Festival C5N En Tu Barrio despide el año: el encuentro que impulsa a los emprendedores con una cruzada solidaria

Rating Cero

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia.
play

La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios.
play

En detalle: como es Lali, La que le gana al tiempo, el documental que es furor en Netflix

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

últimas noticias

Kshamenk en Mundo Marino.

Con más de 33 años, murió la única orca que vivía en cautiverio en San Clemente

Hace 32 minutos
El hecho se produjo en Australia.

Masacre en Australia: la Policía confirmó que los tiradores en Bondi Beach eran padre e hijo

Hace 36 minutos
Jair Bolsonaro convaleciente.

El hijo de Bolsonaro expuso el estado de salud de su padre en prisión y advirtió: "Podría morir"

Hace 45 minutos
Sébastien Lecornu junto a Emmanuel Macron.

Francia pidió postergar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "No se dan las condiciones"

Hace 50 minutos
La falta de empleo se empieza a sentir en todo el país.

Empleo privado en picada: se perdieron 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre

Hace 1 hora