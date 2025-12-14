Con más de 33 años, murió la única orca que vivía en cautiverio en San Clemente

Kshamenk tenía más de 33 años, desde 1992 vivía en una pileta de 30 metros en el oceanario Mundo Marino y era la única orca que quedaba en cautiverio en Sudamérica hasta este domingo.
Kshamenk tenía más de 33 años, desde 1992 vivía en una pileta de 30 metros en el oceanario Mundo Marino y era la única orca que quedaba en cautiverio en Sudamérica hasta este domingo.
Según informaron desde el oceanario, la muerte de la orca macho ocurrió alrededor de las 7 a causa de un paro cardiorrespitario.
“Con inmenso dolor queremos comunicar que hoy, rodeado de sus cuidadores y del equipo veterinario, Kshamenk nos dejó. Actualmente se están analizando las circunstancias y el origen que lo provocó“, indicaron desde Mundo Marino en un comunicado.
De todas formas, consideraron que “se trató de un cuadro asociado a su avanzada edad, del cual no pudo recuperarse a pesar de los esfuerzos y la atención permanente del equipo de profesionales dedicados a su cuidado".
“Es muy difícil describir el dolor que sentimos por la partida de Kshamenk. Con él se fue una parte de cada uno de nosotros. Somos un equipo enorme de personas que dedicamos nuestra vida a asegurarle el mayor bienestar las 24 horas de los 7 días de cada semana durante 33 años”, expresó Juan Pablo Loureiro, jefe veterinario de Mundo Marino.
Su cuidadora Florencia Speciale definió a Kshamenk como "un curioso hermoso que desafiaba la creatividad para que todos sus días tuviesen un estímulo nuevo".
El equipo de rescatistas de Mundo Marino dio con Kshamenk en 1992 por un llamado de vecinos de la zona que advirtieron cuatro animales varados en la Ría de Ajó que desemboca en la Bahía de Samborombón. Pese a los intentos de reinserción en el momento, la orca estaba en situación crítica y estaba "muy débil", así que el oceanario asumió la responsabilidad de cuidarlo.
"La única alternativa que nos quedaba para salvarlo era llevarlo a las instalaciones del parque para que pudiese recibir un tratamiento adecuado para su recuperación", aseguraron en Instagram desde Mundo Marino.
Kshamenk realizaba un show para las personas que visitaban el oceanario, al igual que delfines, focas y lobos marinos también en cautiverio.