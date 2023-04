Salud Mental: del trauma al trastorno de estrés postraumático

En 1920, Sigmund Freud, fundador de la teoría psicoanalítica, propone una teoría del trauma psíquico que revoluciona la forma de pensar el mismo donde el foco de análisis no estaba en el suceso, sino en la capacidad de afrontamiento de quien lo vivió. Es decir, que lo que define particularmente si algo fue o no traumático es la capacidad de afrontar ese evento y no el evento en sí mismo, los mecanismos defensivos que posee la persona.