Cómo se originó el brote de hantavirus del crucero que salió desde Ushuaia

El crucero MV Hondius , operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, se convirtió en el epicentro de una emergencia sanitaria internacional luego de que se detectara un posible brote de hantavirus a bordo. La embarcación había partido el 20 de marzo desde el puerto de Ushuaia con rumbo a Cabo Verde , y actualmente se encuentra anclada frente a Praia, la capital de ese archipiélago africano. El saldo hasta el momento es de tres personas fallecidas, una internada en terapia intensiva en Sudáfrica y dos casos activos que permanecen en el barco.

El organismo internacional destacó que el riesgo para la población general es bajo y remarcó que el hantavirus no se propaga fácilmente entre personas, aunque la cepa Andes, la cual es predominante en el sur de nuestro país y en Chile, presenta una característica especial respecto de otras variantes, ya que cuenta con la posibilidad de transmisión de persona a persona. En paralelo, las autoridades argentinas y organismos internacionales trabajan de manera coordinada para esclarecer el origen del foco y contener su avance.

El episodio ocurre mientras nuestro país se encuentra atravesando un período de alerta sanitaria por el incremento de casos de hantavirus, ya que durante el 2025 se registraron al menos 22 muertes por esta enfermedad, lo que motivó un refuerzo en el monitoreo epidemiológico a nivel nacional. La investigación en curso busca determinar si el contagio inicial se produjo antes del embarque, durante actividades turísticas en zonas rurales de la Patagonia, o si existió algún foco dentro del propio buque.

El primer caso registrado fue el de un pasajero de 70 años que comenzó a presentar síntomas durante el viaje. El hombre falleció a bordo del MV Hondius y su cuerpo fue posteriormente trasladado a Santa Elena, territorio británico ubicado en el Atlántico Sur . Su esposa, de 69 años , enfermó durante el mismo viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Una tercera víctima fatal seguiría a bordo esperando ser evacuada.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido manifestó que seguía de cerca la evolución del brote. "Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius y estamos preparados para brindar apoyo a los ciudadanos británicos si fuera necesario. Nos mantenemos en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales", señalaron desde esa cartera. Por otro lado, la investigación epidemiológica local busca dilucidar si el contagio se produjo por contacto con roedores en zonas rurales antes del embarque, o si existió algún vector dentro de la propia embarcación.

ratón colilargo hantavirus

Cuántos pasajeros resultaron afectados por el brote de hantavirus en el crucero

La OMS reportó un total de seis personas con síntomas compatibles con la enfermedad: tres de ellas fallecieron, una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica y las dos restantes continúan a bordo del barco. Solo uno de esos casos fue confirmado por laboratorio hasta el momento, mientras que los cinco restantes están siendo investigados. El buque tiene capacidad para aproximadamente 170 pasajeros y una dotación de cerca de 70 tripulantes.

Un ciudadano británico de 69 años, uno de los casos confirmados, fue evacuado a Johannesburgo y se encontraba internado en terapia intensiva al momento de las últimas informaciones. Respecto de los dos pacientes que aún permanecen en el crucero, las autoridades sanitarias evalúan su traslado a un hospital en Cabo Verde para ser aislados y recibir tratamiento. De concretarse esa evacuación, el MV Hondius podría reanudar su navegación hacia las islas Canarias.

La OMS aclaró que se "está facilitando la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, realizando una evaluación completa de riesgos y apoyando a las personas afectadas a bordo", según las palabras del director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. La empresa Oceanwide Expeditions, por otra parte, emitió un comunicado en el que reconoció que se enfrentan a "desafíos complejos" y aseguró que la prioridad es la salud y la seguridad de pasajeros y tripulación, en coordinación con organismos internacionales como la OMS y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.