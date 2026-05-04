El Gobierno levantó la prohibición de cigarrillos electrónicos y reguló su venta

A través de varias normas publicadas en el Boletín Oficial, el Ejecutivo reconoció el consumo entre adolescentes y tomó una postura intervencionista para fiscalizar la oferta y desalentar el contrabando.

El Gobierno habilitó la venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina y dispositivos de tabaco calentado , entre otros productos relacionados que estaban prohibidos desde hacía más de una década, y reguló su comercialización e importación .

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La medida se implementó a través de varias normas publicadas este lunes en el Boletín Oficial. Por un lado, la Disposición 2543/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) derogó la Disposición 3226/2011 que prohibía la venta del "sistema electrónico de administración de nicotina denominado 'Cigarrillo Electrónico', extendiéndose dicha prohibición a todo tipo de accesorio para dicho sistema o dispositivo, como asimismo a cartuchos conteniendo nicotina" .

En aquel momento, la decisión había sido tomada "con el propósito de proteger la salud pública". En la misma línea iba la Resolución 565/2023 del Ministerio de Salud, que prohibía "los sistemas o dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco, denominados habitualmente como 'Productos de Tabaco Calentado' , extendiéndose dicha prohibición a todo tipo de accesorio destinado al funcionamiento de dichos sistemas o dispositivos, como asimismo a cartuchos y barras de tabaco para ser calentadas en dichos sistemas".

No obstante, el Gobierno citó ahora un Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT que expresa que "se requiere fortalecer la capacidad del Estado para controlar los atributos del producto, el acceso, la información al consumidor y las prácticas de comercialización, especialmente respecto de niños, niñas y adolescentes" .

También se menciona al séptimo estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza secundaria producido por el Observatorio Argentino de Drogas (SEDRONAR, 2025) que, sin estar regulados los nuevos productos, dan cuenta de que entre la población de nivel escolar secundario se observa en tercer lugar como sustancias de mayor consumo, el de vapeadores y cigarrillos electrónicos con una tasa de consumo del 35,5%.

"Resulta necesario un marco regulatorio que dote al Estado de herramientas adecuadas para fiscalizar su contenido y condiciones de elaboración, lo que a la vez permita desalentar y prevenir el comercio ilícito, el contrabando y la fabricación artesanal destinada a su comercialización sin sujeción a estándares mínimos de calidad y seguridad", sostuvo el Ejecutivo.

Así, tomó una postura regulacionista: "La experiencia acumulada evidenció que los esquemas de prohibición absoluta, frente a mercados dinámicos y con elevada capacidad de sustitución de productos, pueden favorecer la persistencia de canales informales e ilegales de comercialización, con productos de origen desconocido, sin control de composición, concentración de nicotina, emisiones, aditivos, ni condiciones de fabricación, lo que incrementa los riesgos sanitarios y dificulta el abordaje integral del fenómeno".

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Ante esto, mediante la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud se derogaron las normas previas que prohibían la venta de vapeadores y otros elementos y se aprobaron nuevos requisitos para el registro, comercialización y fiscalización de los productos de tabaco y nicotina.

Para esto, se creó el Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN) con el objeto de promover "una base única de datos informatizada de los actores, productos, envases de los mencionados productos, así como de cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Ley N° 26.687 y su normativa reglamentaria; todo ello a los fines de garantizar la trazabilidad y seguridad en el uso de los productos elaborados con tabaco y nicotina, y de la reducción del daño sanitario originado por el tabaquismo". Contendrá las siguientes categorías: dispositivo Cigarrillo Electrónico (DCE), soluciones Líquidas para DCE, Dispositivo Productos de Tabaco Calentado (DPTC), sticks y bolsas de nicotina (BN).

Para completar la medida, a través del Decreto 305/2026 se equiparó la carga tributaria sobre la importación de "determinados sistemas o dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco con la que rige para las que se vinculan con el consumo tradicional".

Vaperadores: cuánto afecta el uso del cigarrillo electrónico a las vías respiratorias

El neumonólogo Alfredo Morán (MP. 77.283), expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), reveló en diálogo con C5N.com que "tanto el cigarrillo común como el electrónico puede afectar cualquier tipo de la vía aérea. Llamamos cualquier parte de la vía aérea como una puerta de entrada y eso afecta a todo el organismo. Estamos en conocimiento que el fumar aumenta el riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad".

Manifestó que "lastima y produce patologías desde la boca con aumento del cáncer de boca, la garganta con el aumento de cáncer de laríngeo, hasta los pulmones y ahí es la puerta de entrada; eso es la puerta de entrada a nuestro organismo y empieza a circular por todo el organismo hasta llegar a producir cualquier tipo de patología".