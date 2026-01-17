17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Si tu gato hablara, esto es lo que te diría: consejos para mejorar el vínculo con tu mascota

Los gatos no buscan control, buscan seguridad. Cuando sus límites son entendidos y respetados, se entregan de forma profunda y completa. Por eso, lo único que pedirían es que los mires y los escuches, incluso cuando no dicen nada.

Por
Cosas que a tu gato le gustaría decirte si hablara.

Cosas que a tu gato le gustaría decirte si hablara.

Si tu gato pudiera hablar, probablemente no empezaría dando las gracias por la comida. Te diría muchas más cosas, algunas que pasan desapercibidas en la rutina diaria. Conocé más el lenguaje de tu gato y cómo entenderlo para mejorar su vínculo.

Cómo hacer para que tu gato confíe en vos si sufrió en el pasado.
Te puede interesar:

Cómo ganarte la confianza de los gatos que fueron maltratados

Porque cuando te “habla”, no lo hace porque sí: los gatos casi no se maúllan entre ellos, usan ese sonido principalmente para comunicarse con los humanos. Y cuando insiste o cambia el tono, está intentando decirte algo concreto. Escucharlo también es una forma de cuidarlo.

Dormir, por ejemplo, no es vagancia. Es una necesidad biológica. Los gatos duermen muchas horas porque su organismo alterna largos períodos de descanso con momentos breves de actividad intensa. Interrumpir ese descanso genera estrés, altera su bienestar y puede afectar su comportamiento. Respetar sus tiempos es respetar su naturaleza.

Rascar, trepar o esconderse tampoco son caprichos. Son instintos. Necesitan juego diario, rascadores y escondites porque eso los estimula física y mentalmente todo el tiempo. Privarlos de esos espacios es negarles una parte esencial de quiénes son.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Cuando se alejan, no te están rechazando. Esto significa que los gatos también necesitan distancia. Su forma de querer no siempre es constante ni demandante: caminar cerca, parpadear lento o irse y volver son gestos de cariño real, profundo y genuino.

También hablan cuando dicen “basta”. Una cola que se mueve rápido, músculos tensos u orejas hacia atrás son advertencias claras. Respetarlas no rompe el vínculo: lo fortalece. Ignorarlas, en cambio, genera miedo y desconfianza.

Los gatos no buscan control, buscan seguridad. Cuando sus límites son entendidos y respetados, se entregan de forma profunda y completa. Por eso, lo único que pedirían es que los mires y los escuches, incluso cuando no dicen nada.

Porque los gatos hablan todo el tiempo. Solo hay que aprender a escucharlos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El restaurante tiene exquisita comida casera, porciones abundantes y sabores clásicos.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene más de cuatro décadas y su asado es una locura

La Carolina será pueblo peatonal en el verano 2026.

Turismo en Argentina: el bello pueblito que será peatonal durante la temporada de verano 2026

The Lancet y liderado por Ulf Ekelund, investigador y profesor de Medicina del Deporte en el Instituto de Salud Pública de Oslo, afirma que pequeños aumentos en esta saludable rutina te van a reportar enormes beneficios.

Esta es la actividad clave que pueden hacer las personas sedentarias para potenciar la longevidad según un experto

Especialistas explican cómo actúa el cuerpo frente a esta práctica y en qué casos puede tener consecuencias.

Esto le pasa al cuerpo si tomás agua sin tener sed: esto dice un especialista

un truco sencillo se destacó por su eficacia y por el excelente resultado final que ofrece.

Este es el truco perfecto para que la carne no te quede seca y sorprender a todos

Cómo fortaler la zona lumbar y aliviar dolores de espalda.

Los mejores ejercicios para fortalecer los lumbares: son muy sencillos y los podés hacer en verano

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Siciliani comenzó a evitar a la prensa.

Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte

El periodista se defendió del comentairo del panelista.

Tras la polémica con Luca Martin, Chiche Gelblung aseguró que no piensa "dejar de trabajar"

El regreso a una estética de sus inicios y el compromiso social reciente volvieron a colocar a la artista en el centro de la escena pública.

La impresionante transformación de María Becerra: un cambio que la transporta a sus inicios

Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

últimas noticias

El amor llega de golpe: el 17 de enero, Venus ingresa en Acuario.

El amor llega de golpe: los signos que más se enamoran con Venus en Acuario

Hace 9 minutos
play

Seguí la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en Paraguay

Hace 24 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Hace 30 minutos
Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Hace 42 minutos
El restaurante tiene exquisita comida casera, porciones abundantes y sabores clásicos.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene más de cuatro décadas y su asado es una locura

Hace 49 minutos