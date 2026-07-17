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Ailen Cova le hizo un pedido especial a Alexis Mc Allister y su respuesta enterneció las redes

La influencer se emocionó al enterarse de la participación del artista canadiense durante la final del torneo y no dudó en hacer una importante petición.

Ailén Cova le hizo un intimo pedido a Alexis Mac Allister.

Ailén Cova le hizo un intimo pedido a Alexis Mac Allister.

Mientras el delantero de la selección se concentra para enfrentar un partido importante, su novia Ailen Cova y madre de la pequeña Laia le hizo un íntimo pedido a Alexis Mc Allister, al enterarse de los artistas famosos que se presentarán en el show de entretiempo.

Paredes, Messi y Enzo Fernández.
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Todo comenzó cuando se supo que uno de los artistas del show del entretiempo en el MetLife Stadium de Nueva York era Justin Bieber. La noticia sorprendió a Ailen, quien no dudo de usar ese privilegio. En ese sentido, le hizo a Alexis un intenso pedido y mostró el chat privado que mantuvo con su pareja.

Cova compartió una conversación privada con Mac Allister que despertó la ternura de sus seguidores. Ella le envió un mensaje y le contó que el artista canadiense estaría presente en el entretiempo de Argentina - España: “Por Dios, Alexis”, escribió, junto a la publicación en la que se anunciaba la presencia del cantante.

Luego, dejó en claro el motivo de su pedido y recordó un momento muy especial de su adolescencia: “Hace 13 años fue la última vez que lo tuve en persona. Mi niña Belieber te lo ruega”, le expresó, haciendo referencia a su fanatismo por el artista canadiense.

La respuesta del futbolista no confirmó que el encuentro vaya a concretarse, pero sí dejó en evidencia que hará todo lo posible para cumplir el deseo de su amor, "vamos a tener que hacerlo posible, ¿no?”, respondió primero. Después, redobló la apuesta con un mensaje que ilusionó a Áilen, "lo intentaremos, bebé”.

La reacción de Cova no tardó en llegar. “Gracias, mi amor”, le respondió, visiblemente emocionada por la posibilidad de volver a encontrarse con uno de sus ídolos después de más de una década.

Mundial 2026: se confirmaron los artistas que estarán en el show del entretiempo de la final

El Mundial 2026, que se realizará en los países de Estados Unidos, México y Canadá, se espera que sea uno de los eventos futbolísticos más grande de la historia. En esa línea la FIFA confirmó a Madonna, Shakira y BTS como los artistas que encabezarán el primer show de entretiempo durante la final pautada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Bajo el lema "El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor" la FIFA presentó a las estrellas mundiales que acompañarán la campaña de Fondo de Educación para Ciudadanos Globales. Una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para poder "expandir el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo".

Además de Madonna, Shakira y BTS el show será curado por el cantante de Coldplay, Chris Martin. Él mismo fue el encargado de anunciar a los participantes junto varios personajes del show "Plaza Sésamo" compartieron los nombres de las principales estrellas que acompañarán la final del Mundial 2026.

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