Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2026 Las entidades financieras ofrecen distintas condiciones para las colocaciones tradicionales a corto plazo. La tasa de interés, el canal de operación y la evolución de los precios son factores clave al momento de evaluar esta alternativa de ahorro. Por Agregar C5N en









Una inversión de $1.200.000 a 30 días permite calcular cuánto dinero se puede obtener en intereses durante noviembre de 2026.

Las operaciones digitales pueden tener condiciones más convenientes que las realizadas en sucursales.

La inflación es una referencia fundamental para medir la rentabilidad de estas inversiones.

Los simuladores bancarios permiten calcular los intereses y el capital que se recibirá al vencimiento.

Las entidades financieras ofrecen distintas condiciones para las colocaciones tradicionales a corto plazo. La tasa de interés, el canal de operación y la evolución de los precios son factores clave al momento de evaluar esta alternativa de ahorro. Plazo fijo: invertir en una colocación permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al finalizar la operación. El rendimiento depende de la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera y del canal utilizado para constituir el depósito. Cuánto podés ganar si depositas 1.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2026.

En noviembre, quienes buscan alternativas para mantener sus ahorros pueden comparar las propuestas de los bancos antes de realizar la colocación. Las diferencias entre las tasas ofrecidas por sucursal y las operaciones digitales pueden modificar el resultado final. De esta manera, el plazo fijo puede ofrecer previsibilidad y permitir conocer de antemano los intereses que se cobrarán al vencimiento, pero no necesariamente garantiza conservar el poder adquisitivo de los ahorros.

Antes de invertir, conviene comparar las tasas vigentes y considerar que la inflación puede variar durante los próximos meses.

Cuánto ganas por depositar $1.200.000 en un plazo fijo según el banco En el Banco Nación, la tasa para depósitos a 30 días de personas humanas es del 15,50% TNA para las operaciones realizadas en sucursal y del 19,25% para las constituidas por canales electrónicos. Con una inversión de $1.200.000, los resultados estimados son los siguientes:

En sucursal: los intereses generados serían de $15.287,67. Al finalizar los 30 días, el monto total ascendería a $1.215.287,67 .

. Por canales electrónicos: la ganancia sería de $18.986,30, por lo que el monto final alcanzaría los $1.218.986,30. La diferencia entre ambas modalidades es de casi $3.700 a favor de la operación digital. Por eso, antes de constituir el depósito, conviene consultar las condiciones vigentes y verificar qué tasa corresponde a cada canal. Las tasas también varían entre entidades. De acuerdo con los relevamientos disponibles al cierre de octubre, algunas financieras y bancos ofrecen rendimientos del 24% TNA para colocaciones tradicionales a 30 días, mientras que otras entidades presentan porcentajes inferiores.

Cómo quedan los plazos fijos en relación con la inflación Para evaluar el rendimiento de un plazo fijo también es necesario compararlo con la evolución de los precios. El último dato oficial disponible corresponde a septiembre de 2026: el INDEC informó una inflación mensual del 1,9%, con una variación interanual del 33,4%. Para alcanzar un rendimiento equivalente a una suba de precios del 1,9% mensual, se necesita una TNA cercana al 23,12%. Por eso, las entidades que ofrecen tasas del 24% logran superar levemente esa referencia, mientras que otras alternativas, como el plazo fijo digital del Banco Nación, con una TNA del 19,25%, presentan un rendimiento inferior.