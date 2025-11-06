6 de noviembre de 2025 Inicio
¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Este modelo de superdeportivo fue diseñado como un prototipo, por lo que solo existe una unidad en todo el mundo. Se presentó al público en junio de 1998 y acaba de ser subastado por 2 millones de euros.

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.

  • El Lamborghini Pregunta es un modelo de auto superdeportivo del que solo existe una unidad en todo el mundo.
  • El prototipo se diseñó a partir del Diablo, otro modelo de la marca.
  • Se presentó al público en 1998 y este año se subastó por más de 2 millones de euros.
  • De estética futurista e inspirado en la aviación, puede alcanzar una velocidad punta de 333 km/h.

Lamborghini es una de las marcas de automóviles más famosas del mundo. Sus modelos de superdeportivos, como el Miura, el Diablo y el Murciélago, son emblemáticos y se convirtieron en verdaderos objetos de deseo. Pero, entre todos ellos, se destaca un auto único: el Lamborghini Pregunta.

Este modelo se presentó por primera vez al público en junio de 1998, pero nunca salió al mercado. La empresa italiana fabricó una sola unidad que se desarrolló en Turín, Italia, a partir del Lamborghini Diablo. El carrocero Heuliez y el director Marc Deschamps fueron los encargados de diseñar este prototipo.

El Lamborghini Pregunta se exhibió en el Salón del Automóvil de París de 1998 y al año siguiente se mostró en Ginebra. Después de eso, estuvo varios años alejado de la vista del público hasta que reapareció en 2007 en la exposición Rétromobile, y desde 2014 se expuso en el Museo Lamborghini. Volvió a ser noticia en octubre pasado, cuando lo subastaron por 2 millones de euros y cambió de propietario.

Lamborghini Pregunta

Características del Lamborghini Pregunta

El Lamborghini Pregunta fue pensado como un concept car futurista e inspirado en la aviación, diseñado para diferenciarse de todos los superdeportivos que estaban en el mercado a fines de los '90. Se destaca por su carrocería de fibra de carbono, grandes tomas de aire, ópticas esféricas y pintura gris mate.

El diseño también incluye características distintivas como las puertas tipo tijera, el parabrisas envolvente y la ausencia de espejos retrovisores, que son reemplazados por cámaras. El interior de la cabina recuerda a un auto de Fórmula 1: tiene pantallas digitales, iluminación por fibra óptica y butacas de un llamativo color azul.

El Lamborghini Pregunta tiene un motor V12 central, derivado del Diablo SV, con 530 CV y 605 Nm de par, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3.9 segundos y alcanza una velocidad punta de 333 km/h. Es un prototipo, pero también totalmente funcional.

