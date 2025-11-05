5 de noviembre de 2025 Inicio
¿Sabías que hay una raza de gatos que es enorme y tiene el tamaño de un perro? La impresionante cantidad de kilos que pesa

Es una de las razas más antiguas de América del Norte y también una de las más grandes. A pesar de su enorme tamaño, son amables y perfectos para convivir con niños y otras mascotas.

Esta raza de gatos puede pesar hasta 8 kilos.

  • La raza de gatos Maine Coon es una de las más antiguas de América del Norte.
  • Estos animales pueden medir hasta 40 cm de altura y un metro de largo, lo mismo que un perro.
  • Un macho adulto puede alcanzar los 8 kilos de peso.
  • Son conocidos como "gigantes gentiles", y les encanta cazar y jugar en el agua.

Los gatos son uno de los animales domésticos más populares y están extendidos por todo el mundo: hay una gran cantidad de razas, colores, pelajes y personalidades con distintas características. Pero, entre ellas, una se destaca por ser la más grande de todas y alcanzar el tamaño de un perro.

Se trata de los Maine Coon, una de las razas naturales más antiguas de América del Norte. Su nombre se debe a que es originaria del estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, y a que su cola larga, peluda y a menudo con anillos de colores recuerda a la de un mapache (raccoon en inglés).

Un gato Maine Coon adulto es tan grande como un perro. La altura promedio va desde los 25 hasta los 40 cm y pueden llegar a medir casi un metro de largo desde la nariz hasta la punta de la cola. Los machos suelen pesar entre 6 y 8 kilos; las hembras, entre 3,5 y 5,5 kilos. Generalmente alcanzan su tamaño completo entre los 3 y los 5 años de vida.

Gato Maine Coon

Todo lo que hay que saber sobre esta raza de gatos

A pesar de su tamaño imponente, los gatos Maine Coon son "gigantes gentiles": son inteligentes, amables y leales a su familia, lo que los vuelve perfectos para convivir con niños pequeños y otras mascotas. Son muy conversadores y suelen usar maullidos y chirridos para comunicarse con los humanos.

Una característica que los diferencia de otras razas felinas es que muchos sienten fascinación por el agua, y no tienen problema de meterse a un charco o a la bañera para jugar un rato. Su pelaje es muy denso y resistente al agua y, además, están preparados para soportar climas fríos.

Además, los Maine Coon se distinguen por sus habilidades de caza, y les gusta vivir en casas de campo o con acceso a patios y jardines donde puedan perseguir animales pequeños. Si están en un departamento, lo mejor es jugar mucho con ellos para que se entretengan y gasten energía.

