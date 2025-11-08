8 de noviembre de 2025 Inicio
Milagro en Tandil: Bomberos le salvaron la vida a un bebé de un año y medio sin signos vitales

El niño de un año y medio había sufrido una obstrucción en sus vías respiratorias. Tras llevarlo a una sala de primeros auxilios cercana, los efectivos aplicaron maniobras de desobstrucción y reanimación.

Los bomberos le salvaron la vida  a un bebé de 1 año y medio.

Bomberos voluntarios de Sierra de los Padres, en Tandil, lograron salvar la vida de un niño de un año y medio que había llegado al cuartel sin signos vitales por una obstrucción respiratoria.

Actualmente quedan solo dos especies de este extraño animal, ambas en el Caribe.
La mamá del bebé había acercado a su hijo debido a que no respiraba. En cuestión de segundos, el personal activó el protocolo de emergencia y se dio comienzo a las urgentes maniobras de desobstrucción y reanimación mientras se preparaba el traslado al centro de salud.

Una vez en el establecimiento sanitario, los médicos continuaron las maniobras y dispusieron el traslado del pequeño a una clínica de Mar del Plata, donde finalmente lograron estabilizarlo.

Según relató la familia en 0223, el niño sufrió dos episodios de convulsiones durante su internación, pero ya recibió el alta y permanece bajo control médico, en buen estado general.

“Es el tercer caso que atendemos. Hace poco fue el de Joaquín, un nene de tres años que cayó a una pileta y también llegó sin signos vitales. En esa ocasión también se logró reanimarlo y trasladarlo al Materno Infantil”, recordaron los Bomberos tras el heroico accionar.

El jefe del cuerpo, en tanto, resaltó: "Es un logro enorme, tanto para la familia como para los bomberos que pudieron actuar a tiempo”.

