28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Sabías cuántos glaciares hay en todo el mundo? No se puede creer la gran cantidad que hay

Estas grandes masas de hielo y nieve se encuentran en todos los continentes y juegan un papel clave como reservas de agua dulce. En Argentina, están en 12 provincias a lo largo de la Cordillera de los Andes.

Por
  • Los glaciares son enormes masas de hielo y nieve que se encuentran en todos los continentes.
  • Son fundamentales como reservas de agua dulce, pero están amenazados por el cambio climático.
  • En todo el mundo hay unos 275.000 glaciares, de los cuales 6.500 podrían desaparecer para 2050.
  • En Argentina hay casi 14.500 glaciares distribuidos en 12 provincias a lo largo de la Cordillera de los Andes.
El consumo de alcohol está presente en uno de cada cuatro accidentes mortales registrados en Argentina.
Te puede interesar:

La multa por manejar alcoholizado aumentó en octubre 2025: cuál es el importante monto

Los glaciares son una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Estas enormes masas de hielo y nieve están presentes en todos los continentes y tienen un papel clave para la conservación de la biodiversidad, además de funcionar como reservas de agua dulce y reguladores del clima.

Sin embargo, también son altamente sensibles al cambio climático. Según proyecciones de la Unesco, un tercio de los glaciares podría desaparecer para 2050, afectando a más de 2.000 millones de personas que dependen de ellos y del deshielo como fuente de agua dulce.

Para crear conciencia sobre la importancia de protegerlos, este año se celebró por primera vez el Día Mundial de los Glaciares, que quedó establecido todos los 21 de marzo. Frenar su retroceso es fundamental para garantizar la seguridad hídrica de miles de comunidades y evitar inundaciones.

Glaciar Perito Moreno Kayak

Cuántos glaciares hay en todo el mundo

Según datos de la Unesco, existen unos 275.000 glaciares en todo el mundo que ocupan una superficie de aproximadamente 700.000 km2. Se estima que 6.200 de ellos podrían desaparecer para 2050 debido al calentamiento global, muchos de ellos ubicados en reservas y sitios considerados como patrimonio natural.

En Argentina hay casi 14.500 glaciares que se ubican al oeste del país, distribuidos a lo largo de unos 3.500 kilómetros de la Cordillera de los Andes. Según el Inventario Nacional de Glaciares, están presentes en 12 provincias y 39 cuencas hídricas, contribuyendo al caudal de los ríos andinos.

Solo una veintena de estos glaciares se encuentran en lugares turísticos; aún menos son transitables y, en la mayoría de los casos, los visitantes solo pueden verlos desde lejos. El más conocido es el Perito Moreno, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares de Santa Cruz junto al Upsala, el Viedma y el Spegazzini.

Noticias relacionadas

renovado: que atraccion de caba fue restaurada para el verano 2026 y ya se puede comenzar a visitar

Renovado: qué atracción de CABA fue restaurada para el verano 2026 y ya se puede comenzar a visitar

El accidente dejó un saldo de 9 muertos y 30 heridos.

El relato del chofer del micro que volcó en Misiones: "Pisé el freno con todas mis fuerzas"

play

Búsqueda de Nicolás Duarte en Ezeiza: las hipótesis de los investigadores y la familia

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

play

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Rating Cero

La película que se ganó el corazón de los más chicos.
play

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse

El conductor contó quién vuelve a LAM.

Bomba: qué famosa reemplazará a Yanina Latorre en LAM y trabajará con De Brito

últimas noticias

Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Hace 8 minutos
play
La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Hace 13 minutos
Este futbolista de Boca tiene posibilidades de disputar el próximo Mundial.

El futbolista de Boca que es argentino pero puede jugar el Mundial 2026 para Paraguay o Cabo Verde

Hace 36 minutos
¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Hace 39 minutos
El escrutinio definitivo se conocerá en los próximos días. 

Las ocho provincias con diferencias mínimas que podrían cambiar de ganador en el escrutinio definitivo

Hace 41 minutos