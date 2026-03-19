Video: un hombre se prendió fuego en Rosario en reclamo de una deuda salarial

El hecho ocurrió en la puerta de la empresa a la cual la persona le exigía el pago de un trabajo como seguridad tercerizada que había realizado hacía meses. Se encuentra internado en terapia intensiva.

Un hombre se prendió fuego en Rosario en reclamo de una deuda salarial.

Un hombre de 36 años se prendió fuego en la puerta de la empresa en la que trabajaba, en la ciudad de Rosario , en reclamo de una deuda salarial. La persona quedó gravemente herida y el hecho quedó registrado en un impactante video.

El incidente ocurrió el viernes pasado al mediodía, en el ingreso de un predio empresarial ubicado en la avenida Provincias Unidas al 3200. Los empleados del lugar le dieron aviso a la policía porque el hombre se había atrincherado en una de las garitas de seguridad con un bidón de combustible y un encendedor.

El hombre reclamaba que la empresa le pague el dinero que le debían hace meses por el trabajo que había realizado como seguridad, contratado mediante una tercerización. De todos modos, según informó el medio local Rosario 3, la compañía ya le había pagado abonado.

En el lugar de los hechos llegaron varios efectivos policiales, bomberos y una ambulancia. Los agentes intentaban calmar al hombre, quien gritaba desesperadamente que no le servían $500 mil, sino que quería todo lo que le debían. Entonces, uno de los uniformados le disparó con una pistola taser. Esto provocó que la persona se pusiera más nerviosa y finalmente se prendió fuego.

#Rosario Un hombre de 36 años resultó con quemaduras graves este viernes al mediodía tras prenderse fuego frente a una empresa ubicada en la zona oeste de la ciudad, en medio de un conflicto por una presunta deuda salarial. El hecho ocurrió en el sector de ingreso de un predio… pic.twitter.com/yUkxAb2cqL

El hombre en cuestión resultó gravemente herido por el fuego que otros agentes lograron extinguir rápidamente. Tuvo que ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y se encuentra internado en terapia intensiva. También fueron heridos de forma leve tres efectivos que estaban interviniendo en el operativo.

Rosario: asesinaron a balazos a un exprefecto que trabajaba como chofer de aplicación

Un exintegrante de la Prefectura Naval murió tras recibir múltiples disparos por la espalda en la zona sur de Rosario. Juan Carlos Baini cumplía tareas como conductor de una plataforma de viajes al momento del ataque, y los peritos trabajan para determinar el móvil del homicidio ocurrido en plena vía pública.

El hallazgo del cuerpo sucedió sobre la colectora José María Rosa, frente a las obras del Hospital Regional Sur. Los efectivos policiales arribaron al lugar tras las denuncias de los vecinos que visualizaron al hombre tendido en el asfalto. El vehículo Renault Kangoo de la víctima permanecía estacionado con sus puertas abiertas.

Colectora José María Rosa La colectora José María Rosa, en donde asesinaron de Juan Carlos Baini. X: @danielaacv2

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) para esclarecer la mecánica del hecho. Según las pericias iniciales, el personal especializado no encontró vainas servidas en la escena del crimen, lo que generó dudas sobre el tipo de armamento que utilizaron los atacantes durante la ejecución.

La reconstrucción judicial indica que los delincuentes sorprendieron al conductor sin darle oportunidad de defenderse. Al momento del peritaje, una pistola calibre 45 apareció tirada a escasos metros del cadáver. Los delincuentes dispararon a traición y escaparon rápidamente del sitio sin sustraer las pertenencias de mayor valor.