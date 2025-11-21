21 de noviembre de 2025 Inicio
Rosario: lo balearon en plena calle y quedó detenido porque estaba prófugo por un asesinato

El joven era buscado por un homicidio ocurrido tiempo atrás y ahora quedó en medio de una balacera en Bella Vista. La situación dio un giro al leer sus antecedentes.

El joven baleado estaba acusado de un asesinato.

Un joven de 22 años ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) tras ser víctima de una balacera en Bella Vista y todo dio un giro inesperado porque lo vincularon como el posible autor de un crimen ocurrido el martes. De este modo, quedó nominado tras estar prófugo.

Rosario: nuevo ataque a balazos contra Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos

El hecho ocurrió el miércoles cuando Guillermo Fabián M fue atacado a los tiros en Santa Matilde al 3300. Allí recibió una bala en su pierna derecha y tuvo que resistir asistencia médica, por eso fue trasladado al lugar. Pero, ya una vez con el alta, quedó bajo custodia policial.

Los agresores se presentaron en la casa de la víctima, tocaron timbre y lo identificaron por su voz. En la escena recolectaron 12 vainas servidas calibre nueve milímetros.

El Comando Radioeléctrico realizó un operativo para la detención inmediata de los dos autores de la balacera. Los arrestados fueron Ezequiel Maximiliano y Leonardo Esteban, de 31 y 33 años. También quedó presa Yanina Natalia porque intenta obstaculizar una labor policial.

Una vez que recibió el alta médica, Fabián fue trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones. Fue allí que la fiscal Mará de los Ángeles Granato, quedó como presunto sospechoso a Emanuel Espeche.

