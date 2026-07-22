Un youtuber surcoreano murió en plena transmisión en vivo tras ingerir veneno El trágico hecho ocurrió en el condado de Sinan durante una discusión con un suscriptor y ante la mirada de sus seguidores. Por Agregar C5N en









Un espectador de la emisión llamó de inmediato al servicio de emergencias 119 para solicitar auxilio.

Un creador de contenido surcoreano de unos 50 años, identificado como "A", falleció el sábado en el condado de Sinan, Corea del Sur, tras ingerir una sustancia tóxica dentro de su vehículo durante una transmisión en vivo motivada por una discusión con un suscriptor.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de su domicilio en la localidad de Jaeun-myeon. Ante el anuncio sobre la ingesta del tóxico, un espectador de la emisión llamó de inmediato al servicio de emergencias 119 para solicitar auxilio.

Los miembros del personal de rescate acudieron al lugar y hallaron al hombre en paro cardíaco. A pesar del traslado de urgencia a un centro médico de Mokpo, los profesionales confirmaron su deceso.

La Comisaría de Policía de Sinan inició las actuaciones correspondientes para esclarecer la causa del deceso. Los agentes aseguraron el video de la emisión con el objetivo de reconstruir el altercado previo y determinar la composición de la sustancia.

La víctima residía junto a su familia en la zona y administraba un canal de pequeño alcance. La cuenta estaba dedicada al intercambio de conversaciones habituales con sus seguidores.