17 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Boca arrancó la era Arruabarrena con un triunfo: venció 2-0 a Sarmiento y avanzó a octavos de la Copa Argentina

El Xeneize superó al conjunto de Junín en el estadio de Newell's, con dos golazos de Velasco y el pibe Flores, y comenzó con el pie derecho el segundo ciclo del entrenador Vasco Arruabarrena. Ahora, jugará la próxima fase frente a Vélez.

Por
Los jugadores de Boca felicitan a Velasco

Los jugadores de Boca felicitan a Velasco, autor del primer gol.

Boca superó por 2-0 a Sarmiento de Junín, en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina y clasificó a la próxima ronda. Con goles de Alan Velasco y el pibe Leonel Flores, el Xeneize inició el segundo ciclo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en el banco de suplentes con una sonrisa. De esta manera, jugará los octavos de final frente a Vélez.

Jovane Cabral, extremo de Cabo Verde.
Te puede interesar:

Enfrentó a la Selección en el Mundial 2026 y ahora podría ser rival de Boca y River

Durante la primera mitad, el equipo de la Ribera manejó la posesión de la pelota desde el inicio, buscando constantemente desequilibrar por las bandas. El volante Santiago Ascacíbar tuvo las situaciones más claras para abrir el marcador: primero con una volea que se fue por encima del travesaño tras un centro de Lautaro Blanco y, minutos más tarde, fallando un remate de zurda en el corazón del área. Por su parte, el conjunto de Junín intentó incomodar mediante contragolpes de Santiago Salle, pero no logró vulnerar la seguridad de Leandro Brey.

El quiebre del partido llegó en el inicio del complemento. A los 5 minutos del segundo tiempo, Milton Delgado recuperó un balón clave en la salida del rival y se lo cedió a Alan Velasco, quien sacó un potente remate desde afuera del área que resultó inatajable para el arquero Thyago Ayala. El gol rompió la monotonía del encuentro y le dio a Boca la tranquilidad necesaria para controlar el juego.

Ayrton mantuvo la titularidad con el Vasco Arruabarrena en el banco.

Ayrton mantuvo la titularidad con el Vasco Arruabarrena en el banco.

La noche rosarina se completó con un debut soñado. A los 25 minutos, tras una gran trepada de Lautaro Blanco por la izquierda, el lateral envió un centro rasante que Ascacíbar dejó pasar con inteligencia; por el segundo palo apareció el juvenil Leonel Flores, quien definió con un tiro cruzado para sellar el 2-0 definitivo. De esta manera, el "pibe" Flores coronó su estreno oficial en la Primera de Boca con un gol fundamental para el equipo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vasco Arruabarrena no podrá contar con Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados.

Sigue la mala racha en Boca: los jugadores que se perderán el debut de Arruabarrena por lesión

Boca inició el segundo ciclo del Vasco Arruabarrena en Rosario.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre Sarmiento por la Copa Argentina

Boca jugará este jueves desde las 21:45 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

El Boca de Arruabarrena hace su presentación en Copa Argentina ante Sarmiento

Sebastián Villa firmará un contrato con Boca por cuatro temporadas.

Villa se realizó la revisión médica y solo resta su oficialización como refuerzo de Boca

Sebastián Villa jugó en Boca entre 2018 y 2023 y ganó siete títulos.

Bomba de Boca: hay acuerdo para el regreso de Sebastián Villa

Boca despidió a Rattín en redes sociales. 

El mensaje de Boca por el fallecimiento de Antonio Rattín: "Hasta siempre, Rata"

Rating Cero

Moria no tuvo piedad con Jagger.

"Parecía una anciana": la burla de Moria Casán a Mick Jagger por su look en el partido Inglaterra-Argentina

Mia Khalifa criticó sin piedad a la Selección y a Lionel Messi.

Mia Khalifa explotó contra Messi y la Selección tras perder una apuesta: "Juego sucio"

La conductora se cayó en vivo y preocupó a los televidentes.

Georgina Barbarossa sufrió una fuerte caída en vivo y generó preocupación

Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final.

La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial

Segun las encuestas, quién abandona la casa esta noche.

Gran Hermano: un giro inesperado en las encuestas anticipa quién será el próximo eliminado

La actriz angloargentina publicó una imagen en apoyo a la Selección argentina. 

Anya Taylor-Joy reaccionó al triunfo de Argentina sobre Inglaterra con un guiño a la Scaloneta

últimas noticias

Moria no tuvo piedad con Jagger.

"Parecía una anciana": la burla de Moria Casán a Mick Jagger por su look en el partido Inglaterra-Argentina

Hace 26 minutos
Boca inició el segundo ciclo del Vasco Arruabarrena en Rosario.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre Sarmiento por la Copa Argentina

Hace 35 minutos
Los jugadores de Boca felicitan a Velasco, autor del primer gol.

Boca arrancó la era Arruabarrena con un triunfo: venció 2-0 a Sarmiento por Copa Argentina

Hace 36 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de julio de 2026.

Quini 6: tres apostadores se llevaron más de $114 millones cada uno

Hace 59 minutos
Mia Khalifa criticó sin piedad a la Selección y a Lionel Messi.

Mia Khalifa explotó contra Messi y la Selección tras perder una apuesta: "Juego sucio"

Hace 1 hora