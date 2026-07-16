Boca arrancó la era Arruabarrena con un triunfo: venció 2-0 a Sarmiento y avanzó a octavos de la Copa Argentina El Xeneize superó al conjunto de Junín en el estadio de Newell's, con dos golazos de Velasco y el pibe Flores, y comenzó con el pie derecho el segundo ciclo del entrenador Vasco Arruabarrena. Ahora, jugará la próxima fase frente a Vélez. Por Agregar C5N en









Los jugadores de Boca felicitan a Velasco, autor del primer gol.

Boca superó por 2-0 a Sarmiento de Junín, en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina y clasificó a la próxima ronda. Con goles de Alan Velasco y el pibe Leonel Flores, el Xeneize inició el segundo ciclo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en el banco de suplentes con una sonrisa. De esta manera, jugará los octavos de final frente a Vélez.

¡ ! pic.twitter.com/J4KVleLOXP — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 17, 2026 Durante la primera mitad, el equipo de la Ribera manejó la posesión de la pelota desde el inicio, buscando constantemente desequilibrar por las bandas. El volante Santiago Ascacíbar tuvo las situaciones más claras para abrir el marcador: primero con una volea que se fue por encima del travesaño tras un centro de Lautaro Blanco y, minutos más tarde, fallando un remate de zurda en el corazón del área. Por su parte, el conjunto de Junín intentó incomodar mediante contragolpes de Santiago Salle, pero no logró vulnerar la seguridad de Leandro Brey.

El quiebre del partido llegó en el inicio del complemento. A los 5 minutos del segundo tiempo, Milton Delgado recuperó un balón clave en la salida del rival y se lo cedió a Alan Velasco, quien sacó un potente remate desde afuera del área que resultó inatajable para el arquero Thyago Ayala. El gol rompió la monotonía del encuentro y le dio a Boca la tranquilidad necesaria para controlar el juego.

Ayrton mantuvo la titularidad con el Vasco Arruabarrena en el banco. La noche rosarina se completó con un debut soñado. A los 25 minutos, tras una gran trepada de Lautaro Blanco por la izquierda, el lateral envió un centro rasante que Ascacíbar dejó pasar con inteligencia; por el segundo palo apareció el juvenil Leonel Flores, quien definió con un tiro cruzado para sellar el 2-0 definitivo. De esta manera, el "pibe" Flores coronó su estreno oficial en la Primera de Boca con un gol fundamental para el equipo.

Con este resultado, el ciclo del Vasco Arruabarrena -quien ya venía de ganar un amistoso previo ante Athletico Paranaense- comienza de manera oficial con el pie derecho. Tras cumplir con el objetivo en Rosario, Boca ya pone la mira en los octavos de final, donde se enfrentará a Vélez Sarsfield, que viene de vencer 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta a finales de abril, en busca de un lugar entre los mejores ocho del certamen.