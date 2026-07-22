Lejos de despejar dudas sobre su futuro en River, Juanfer Quintero lanzó una dura crítica contra Eduardo Coudet El colombiano cuestionó el lugar que ocupa desde la llegada del nuevo entrenador, reveló diferencias futbolísticas y admitió que busca la mejor solución para ambas partes tras pedir una semana más de licencia. Por Agregar C5N en









Juan Fernando Quintero generó dudas respecto a su futuro, tras fuertes declaraciones sobre el entrenador de River. Redes sociales

Juan Fernando Quintero cuestionó públicamente a Eduardo "Chacho" Coudet y reconoció que analiza su salida de River Plate. El mediocampista colombiano aseguró que perdió protagonismo con el actual cuerpo técnico, reveló diferencias en la manera de entender el juego y dejó abierta la puerta a un cambio de rumbo.

El enganche explicó que su decisión de postergar una semana el regreso a los entrenamientos ya había sido acordada con la dirigencia antes del Mundial y cuestionó las versiones que surgieron en torno a su ausencia. También aclaró que no mantuvo conversaciones recientes con el entrenador desde que comenzó su licencia.

"SI YO HUBIERA SIDO PRIORIDAD... A LOS DOS DÍAS ESTOY" Juanfer Quintero explicó su ausencia en el partido contra Aldosivi y la del sábado que viene vs. Barracas Central.



#ESPNEquipoF | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/H89vT0WHb1 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 22, 2026 "El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente otra. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui", afirmó el colombiano. Luego lanzó la frase más contundente de la entrevista: "Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado".

Coudet, la falta de continuidad y una posible salida: "No soy prioridad para él" Quintero también hizo referencia a la escasa participación que tuvo desde la llegada de Coudet y recordó que incluso en la final apenas disputó cinco minutos. "Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad", sostuvo, al atribuir esa situación a diferencias en los conceptos futbolísticos.

"Seguramente no soy prioridad para él, entonces no sé qué misterio estamos viendo de que vuelva o no vuelva, si realmente tiene sus formas", insistió el mediocampista. De todos modos, aclaró que siempre respetó las decisiones del entrenador y que nunca tuvo una actitud de enfrentamiento dentro del plantel.

Juan Fernando Quintero en su tercera temporada en River Plate. X: @RiverPlate El colombiano también dejó entrever que su ciclo en River podría llegar a su fin. "Estoy buscando la mejor situación para mí y para el club. Lo saben todas las cabezas del club con las que tengo relación", aseguró. Luego remarcó que mantiene una buena relación personal con Coudet, aunque reconoció que ambos tienen visiones futbolísticas diferentes.