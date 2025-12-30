Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada de violencia de género La actriz fue hospitalizada durante las últimas horas por lesiones tras una supuesta agresión del hombre, por lo que también agregó una denuncia judicial. Por + Seguir en







Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada por violencia de género

Luis Cavanagh es el principal apuntado tras la denuncia por presunta violencia de género presentada por Romina Gaetani. La actriz debió recibir atención médica por distintas heridas y posteriormente realizó una presentación ante la Justicia.

De acuerdo con lo que trascendió, Cavanagh es un empresario de bajo perfil, sin vínculos con el ambiente artístico. La misma actriz relató en entrevistas previas que el hobre evita la exposición mediática y mantiene su vida de manera privada, lo que hizo que trascendieran pocos datos sobre su vida personal.

La relación entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh se inició durante el verano 2023/2024, cuando la actriz realizaba temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto.

romina gaetani El vínculo avanzó rápidamente y, algunos meses después, Gaetani decidió hacerlo público. En junio de 2024, cuando llevaban ocho meses juntos, contó que mantenían una convivencia compartida: “Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, explicó en aquel entonces.

Todo parecía ir viento en popa ya que Gaetani lo presentó en distintos eventos y destacó en más de una oportunidad la solidez del vínculo. Sin embargo, el panorama cambió en octubre de 2025, cuando confirmó en televisión que estaba nuevamente soltera, aunque no dio detalles de la separación.

Qué se sabe de la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género Según informó Ángel de Brito en el programa LAM, la actriz fue trasladada a un hospital con lesiones en los brazos y la cadera, y luego formalizó la denuncia ante la Justicia. La causa quedó ahora en manos del Poder Judicial, que deberá esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades. Hasta el momento, Luis Cavanagh no realizó declaraciones públicas sobre la acusación.