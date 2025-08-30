Robo a Chicho Serna: ordenaron al detenido a abandonar Villa La Angostura en menos de 48 horas Las autoridades confirmaron que el hombre que cometió el delito tenía antecedentes y, no solo se deberá ir en el plazo dispuesto, sino que tendrá que cumplir con un régimen de control especial. Por







A dos días del robo al exfutbolista de Boca, Mauricio Chicho Serna, las autoridades le ordenaron al detenido y acusado que abandone Villa La Angostura, la ciudad donde se cometió el delito. No solo tiene un plazo de 48 horas, sino también deberá cumplir con un régimen de control especial.

El jueves se llevó adelante la audiencia y el asistente Fernando Gayós presentó cargos por robo contra el detenido, tras haberlo señalado como el presunto responsable de haberle robado al vehículo de la víctima la noche previa.

Según la denuncia de Serna, el miércoles fue a cenar en un restaurante de la localidad y, cuando regresó, notó que le faltaban sus pertenencias. El fiscal sumó una acusación por encubrimiento, vinculada a un hecho ocurrido en julio, cuando había sido visto con prendas robadas de un lugar en particular.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que R. L, el acusado, fuera obligado a dejar la ciudad en un plazo de 48 horas y que se le prohibiera el ingreso sin autorización del tribunal durante dos meses. Según LM Neuquén, la medida marcó un precedente inusual en la aplicación de medidas cautelares en la provincia.

Mauricio Chicho Serna Captura de ESPN Según la reconstrucción, el robo al exjugador fue el 27 de agosto entre las 18.30 y 19 en la intersección de calles Las Mutisias y Las Fucsias. En ese momento, su vehículo Nissan V-Drive estaba estacionado mientras él comía con su esposa y un amigo.

Todo fue grabado en un video en donde se observa como el ladrón se sienta en la vereda para disimular, rompe el vidrio y es aleja caminando. Un comerciante de la zona, testigo del momento, llamó a la Comisaría 28. Serna descubrió lo sucedido y los efectivos policiales ya estaban en el lugar. El comisario Marcos Oviedo explicó que comprobaron la rotura del vidrio y habían sacado bolsos con efectos personales como un iPhone, maquillajes, bijouterie y cadenas de plata y oro. Luego, Serna recuperó todo y agradeció la intervención policial.