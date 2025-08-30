30 de agosto de 2025 Inicio
Conmoción: un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta de San Luis

Las víctimas, de 64 y 12 años, vivían en la localidad de El Trapiche y perdieron la vida durante la madrugada del viernes en la autopista de las Serranías Puntanas. Un tercer hombre, quien manejaba el auto, está grave.

Una familia que regresaba de Mendoza luego de haber viajado especialmente para ver a River en la Copa Argentina sufrió un accidente en la madrugada del viernes en la autopista de las Serranías Puntanas y el abuelo y su nieto fallecieron, mientras que el conductor, padre e hijo de las víctimas, está grave.

Carlos Enrique Luna, de 64 años, y su nieto, Juan Ignacio Luna, de 12, fallecieron de forma instantánea cuando el auto Mercedes Benz en el que viajaban chocó violentamente contra la parte trasera de un camión. Por su parte, el conductor Juan Manuel Luna, de 37 años, fue rescatado con vida, pero está grave.

La tercera víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central Dr Ramón Carillo con politraumatismo, pero con una lesión en la cabeza, por lo que su estado es delicado.

La familia había ido a Mendoza para estar presente en el encuentro entre River y Unión de Santa Fe, el cual ganó el Millonario por penales luego de haber empatado sin goles en los 90 minutos. Este partido se desarrolló el jueves por la noche, por eso la familia retornó al día siguiente.

