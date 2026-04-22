El piloto de Fórmula 1 y la modelo confirmaron sin esconderse que están juntos y que la relación está cada vez más sólida.

Después de varios rumores y fotos robadas , Lewis Hamilton y Kim Kardashian ya no se ocultan más y eligieron el mar para pasar días juntos: fueron vistos a los besos y abrazos disfrutando de una escapada romántica.

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La pareja habría iniciado su romance en 2025, pero recién este año comenzaron a ser vistos aunque ellos lo hacían de manera oculta, sin embargo en las últimas semanas ya le empezaron a temer a las miradas ajenas y muestran que la relación está cada vez más sólida.

Según publicó el medio TMZ, la pareja fue vista en las playas de Malibú en California con mucha complicidad, sonrisas, jugando en el agua y hasta donde no faltaron los besos y abrazos.

En el video que se volvió viral en las redes sociales se nota que están a solas, sin nadie alrededor, una escena que seguramente los ayuda estar más relajados y disfrutando de la unión dejando en claro que están en el mejor momento.

Hasta el momento, solo habían sido vistos en salidas discretas, tratando de ocultarse, aunque también en eventos deportivos, pero sin demostraciones públicas de afecto, como la del Super Bowl LX y en Coachella. ¿La próxima será en el Gran Premio de Miami?

Cómo comenzó el rumor del romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian

La relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton habría comenzado a fines del 2025 luego de que ambos coincidieran en una exclusiva fiesta de Año Nuevo en Aspen.

De igual modo el rumor comenzó a circular en la prensa del corazón en este comienzo de febrero de 2026, y de acuerdo con distintos informes, la modelo viajó en su jet privado desde Los Ángeles para reencontrarse con el piloto de Ferrari en el lujoso hotel Estelle Manor, en Oxfordshire, donde habrían compartido cenas reservadas y tratamientos de spa lejos de miradas ajenas, con un gasto que superaría las 120.000 libras en apenas un fin de semana.