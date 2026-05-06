6 de mayo de 2026 Inicio
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La fábrica del segundo auto más vendido de Argentina volverá a frenar su producción

Como hizo durante el verano, la compañía automotriz volverá a detener su producción. Esta vez la medida durará casi un mes y adjudican la decisión a "una adaptación al contexto de mercado interno y de exportación".

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Fábrica en El Palomar.

Fábrica en El Palomar.

La multinacional automotriz Stellantis volverá a frenar su producción en su fábrica en El Palomar, como había hecho del 19 de febrero al 2 de marzo y en diciembre de 2025. Esta vez la medida durará casi un mes entre mayo y junio por "una adaptación al contexto de mercado interno y de exportación".

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Stellantis Argentina S.A. es la filial argentina del conglomerado internacional Stellantis que produce y comercializa vehículos Citroën, Fiat y Peugeot en el país. En la planta bonaerense se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo.

La nueva suspensión de actividad se dividirá en dos partes: entre el 25 de mayo y el 7 de junio se pararán las máquinas por primera vez y del 13 julio al 26 julio completaría el periodo de parates anunciado. La decisión tiene lugar luego de reducir uno de los turnos de producción y comenzar con los retiros voluntarios este año.

En febrero habían justificado frenar la producción con una adecuación "a la dinámica de producción y a las condiciones del mercado automotor". En esa ocasión, el personal fue compensado económicamente con el equivalente al 70% de sus haberes habituales, de acuerdo con el acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para el 3 de febrero.

La producción automotriz cayó 30,1% interanual en febrero y encadenó siete meses de retroceso

La industria automotriz registró en febrero una contracción interanual del 30,1% en su nivel de actividad, según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Con la producción de 29.632 vehículos, el sector acumuló su séptimo mes consecutivo de caída en un escenario condicionado por el freno operativo en terminales clave, una mayor apertura de importaciones y un mercado externo que no logra traccionar.

El desempeño del mes estuvo marcado por las paradas programadas de Stellantis en El Palomar y de Renault en Córdoba. Pese a la caída interanual, la actividad general mostró una mejora estacional del 41,1% respecto de enero, mes de nula o baja actividad por vacaciones.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, pidió cautela al analizar las cifras debido a la estacionalidad del sector. El directivo señaló que "para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento esperado del año es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre", remarcando que los datos actuales todavía reflejan la incidencia de las paradas habituales de inicio de año.

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