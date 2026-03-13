Quién era Ramiro Bustillo, uno de los 12 desaparecidos identificados en La Perla

El mendocino fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública por orden del comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Tenía 27 años y estudiaba en la UNC.

Luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense encuentre los restos de las personas enterradas y desaparecidas en un excentro clandestino La Perla, el Córdoba, comenzaron a darse a conocer las identidades: Mario Alberto Nívoli, Oscar Omar Reyes y ahora Ramiro Sergio Bustillo Rubio. Este último era mendocino y estudiaba en Córdoba cuando ocurrió la desaparición.

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La agrupación H.I.J.O.S. de Córdoba confirmó que uno de los restos encontrados pertenece al mendocino nacido en San Rafael el 7 de julio de 1950 y se encontraba en el cuarto año de la Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba mientras trabajaba como obrero y era militante del Partido Comunista donde se conocía con el nombre de Antonio.

Fue precisamente el 18 de octubre de 1977 cuando el comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ordenó su secuestro. Permaneció cautivo en el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y después en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla.

Estaba casado con Alicia Noemí De Leonardi, con quien tenía un hijo varón. Su esposa estaba embarazada, pero nunca llegó a conocer a su segunda hija, llamada Eliana.

Desde el entorno de la víctima, se dieron a conocer las primeras declaraciones en La Tinta: “El único relato es la verdad. Y la verdad, es que te llevaron lejos, tan lejos que pasaron años, tan lejos que duele la alegría de encontrarte. Acá estamos, rompiendo en sensaciones . Porque ahora podemos pensarte y sentir que ya no estás solo”.

Embed - on Instagram: "#AHORA Desde @hijoscordoba confirmaron que una de las personas identificadas en la fosa de La Perla es el mendocino . Ramiro fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977 en la vía pública de Córdoba capital, por orden del comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Tenía 27 años, estudiaba 4to año de Ingeniería en la UNC, militaba en el Partido Comunista y trabajaba como obrero. Tenía un hijo pequeño y junto a su compañera esperaban el segundo. Permaneció cautivo en el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y luego en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla. , . "El único relato es la verdad. Y la verdad, es que te llevaron lejos, tan lejos que pasaron años, tan lejos que duele la alegría de encontrarte. Acá estamos, rompiendo en sensaciones . Porque ahora podemos pensarte y sentir que ya no estás solo", expresaron desde el entorno familiar de Ramiro. El 25 de agosto de 2016, la fotógrafa @natalia.roca_ de Colectivo Manifiesto acompañó a su hermano Gustavo Bustillo -también víctima de la dictadura- a presenciar la sentencia del Juicio Megacausa "La Perla / La Ribera / D2", que condenaría a los responsables del secuestro y desaparición de Ramiro. #NuncaMás"

Cómo funcionaba La Perla y a cuántos represores condenó la Justicia por esos crímenes de lesa humanidad

El ex director del espacio para la memoria La Perla Emiliano Fessia había afirmado en 2020 que "el 90%" de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba "en calidad de detenido desaparecido".

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", había detallado Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.

En 2016, tras tres años y ocho meses del inicio de la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

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La sobreviviente Teresa Meschiatti, quien declaró en el juicio con 64 años sobre su detención, afirmó que vio a Menéndez en el CCDTyE "dos veces" y resaltó que "todo el mundo pasó por La Perla. Militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia".

Meschiatti explicó que los detenidos ilegalmente eran divididos en tres categorías: los "blancos", considerados recuperables (muy pocos); los "grises", en proceso de recuperación; y los "negros" considerados irrecuperables. Ella perteneció a esta última categoría hasta septiembre de 1977, cuando pasó a ser "blanca". El 28 de diciembre de 1978, fue liberada pero "visitada" en cualquier momento en el domicilio de sus padres en Cosquín.

En la misma causa también se investigó el terrorismo de Estado cometido en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar.

Entre 1979 y 2007 el edificio del ex CCDTyE La Perla funcionó como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército. Desde 2009 funciona como un espacio para la memoria.