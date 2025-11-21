21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Revelaron imágenes inéditas de Pablo Grillo, fotoperiodista herido por la represión policial

El equipo del diario Tiempo Argentino descubrió en sus archivos una serie de fotografías inéditas del trabajador de prensa cubriendo una marcha clave en 2018.

Por
El fotoperiodista en la cobertura de una de las marchas contra el cierre de la agencia de noticias Télam.

El fotoperiodista en la cobertura de una de las marchas contra el cierre de la agencia de noticias Télam.

Redes Sociales

Con motivo de celebrar su 500 ediciones, el equipo del diario Tiempo Argentino publicó un archivo fotográfico y descubrió una foto del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido por la represión de la Gendarmería en una marcha frente al Congreso.

Así es la casa de Valeria Mazza de San Isidro.
Te puede interesar:

La policía identificó a los ladrones que entraron a la casa de Valeria Mazza: fueron cinco adolescentes

La imagen del periodista fue capturada por el fotógrafo Edgardo Gómez en julio de 2018, durante una marcha en defensa de la agencia de noticias estatal Télam. La secuencia fue publicada este viernes en Facebook por Cora Gamarnik, familiar de Grillo y doctora en Ciencias Sociales, y fotoperiodista de Revista Anfibia.

A raíz de este hallazgo, su colega Marcos Sierras, quien también había cubierto aquella misma jornada, decidió revisar su propio archivo y encontró una serie de imágenes de Grillo que no habían visto la luz.

En una de las tomas se ve al reportero gráfico con su inconfundible gorro y campera de Independiente, agachado en medio del cordón policial, colocando su cámara en el piso, buscando desesperadamente "el ángulo justo" para definir la noticia. Esta posición es casi la misma del momento en que impactó en su cabeza el disparo del gendarme Héctor Guerrero.

Embed

El ataque a Pablo Grillo

Pablo Grillo trabajaba como fotoperiodista para un medio de prensa, cuando fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza, en medio de una marcha de jubilados, el pasado 12 de marzo, frente al Congreso. Ese día hubo una gran represión de las fuerzas de Seguridad, una centena de detenidos y varios heridos.

El joven de 35 años quedó internado en el Hospital Ramos Mejía con pronóstico reservado durante casi tres meses. La lesión requirió varias intervenciones quirúrgicas debido a una fractura craneal y la pérdida de masa encefálica. Actualmente se recupera aunque perdió la visión de un ojo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La policía compartía contenido erótico con el uniforme reglamentario

Así eran las provocativas fotos de la policía suspendida por usar el uniforme en Onlyfans

La mexicana dejó un mensaje sobre la autenticidad y el valor propio de las mujeres jóvenes.

¡México ganó Miss Universo 2025! Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

El bar funciona únicamente por la noche

Es un bar oculto, se encuentra ambientado en la era victoriana y no te lo podés perder en Buenos Aires: dónde está

Cobra una suscripción anua para tener acceso total a sus contenidos.

Quién es Nicole, la policía suspendida por vender contenido erótico en Onlyfans

play

Fue a hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y murió en la cirugía

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta multa puede alcanzar los $5.500.000 y es una infracción clásica los fines de semana: cuál es

Rating Cero

El actor de Hollywood murió a los 33 años.
play

Luto en Hollywood: murió Spencer Lofranco, protagonista de Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti con John Travolta

La conductora se sorprendió al ver a la cantante en el móvil de televisión.

Moria Casán reaccionó al ver a Lissa Vera sin maquillaje y recién levantada: "Estás muy..."

Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.
play

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

El perfume favorito de Mirtha Legrand es tan icónico como ella.

Este es el perfume favorito de Mirtha Legrand: cuánto sale

Conocé cuáles son las Películas que está en el Top 1 de Netflix
play

Esta película con actores de renombre, una historia policial y un final increíble es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Una experiencia cinematográfica que integra emoción, belleza visual y fuertes mensajes sobre lo que realmente importa en la vida.
play

Romance. ambición y oportunidades de la vida: la película de Netflix que arrasa

últimas noticias

El fotoperiodista en la cobertura de una de las marchas contra el cierre de la agencia de noticias Télam.

Revelaron imágenes inéditas de Pablo Grillo, fotoperiodista herido por la represión policial

Hace 33 minutos
Scott Bessent y Javier Milei.

El Tesoro de EEUU giró más de 870 millones de dólares a la Argentina para pagarle al FMI

Hace 39 minutos
La policía compartía contenido erótico con el uniforme reglamentario

Así eran las provocativas fotos de la policía suspendida por usar el uniforme en Onlyfans

Hace 1 hora
play
El actor de Hollywood murió a los 33 años.

Luto en Hollywood: murió Spencer Lofranco, protagonista de Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti con John Travolta

Hace 1 hora
Así es la casa de Valeria Mazza de San Isidro.

La policía identificó a los ladrones que entraron a la casa de Valeria Mazza: fueron cinco adolescentes

Hace 1 hora