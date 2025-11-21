Revelaron imágenes inéditas de Pablo Grillo, fotoperiodista herido por la represión policial El equipo del diario Tiempo Argentino descubrió en sus archivos una serie de fotografías inéditas del trabajador de prensa cubriendo una marcha clave en 2018. Por







El fotoperiodista en la cobertura de una de las marchas contra el cierre de la agencia de noticias Télam. Redes Sociales

Con motivo de celebrar su 500 ediciones, el equipo del diario Tiempo Argentino publicó un archivo fotográfico y descubrió una foto del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido por la represión de la Gendarmería en una marcha frente al Congreso.

La imagen del periodista fue capturada por el fotógrafo Edgardo Gómez en julio de 2018, durante una marcha en defensa de la agencia de noticias estatal Télam. La secuencia fue publicada este viernes en Facebook por Cora Gamarnik, familiar de Grillo y doctora en Ciencias Sociales, y fotoperiodista de Revista Anfibia.

A raíz de este hallazgo, su colega Marcos Sierras, quien también había cubierto aquella misma jornada, decidió revisar su propio archivo y encontró una serie de imágenes de Grillo que no habían visto la luz.

En una de las tomas se ve al reportero gráfico con su inconfundible gorro y campera de Independiente, agachado en medio del cordón policial, colocando su cámara en el piso, buscando desesperadamente "el ángulo justo" para definir la noticia. Esta posición es casi la misma del momento en que impactó en su cabeza el disparo del gendarme Héctor Guerrero.

Embed El ataque a Pablo Grillo Pablo Grillo trabajaba como fotoperiodista para un medio de prensa, cuando fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza, en medio de una marcha de jubilados, el pasado 12 de marzo, frente al Congreso. Ese día hubo una gran represión de las fuerzas de Seguridad, una centena de detenidos y varios heridos.

El joven de 35 años quedó internado en el Hospital Ramos Mejía con pronóstico reservado durante casi tres meses. La lesión requirió varias intervenciones quirúrgicas debido a una fractura craneal y la pérdida de masa encefálica. Actualmente se recupera aunque perdió la visión de un ojo.