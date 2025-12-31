31 de diciembre de 2025 Inicio
Violencia frente a un club de Rosario: le destrozaron el auto porque se negó a pagarle al trapito

Los socios de Universitario capturaron toda la escena y, tras el llamado al 911, lograron identificar y demorar a un presunto agresor.

Un trapito atacó a golpes y destrozó un vehículo estacionado frente al club Universitario de Rosario luego de que su propietario se negara a pagar el dinero que le habían exigido a cambio de “cuidarlo”.

El hecho fue grabado por socios de la institución, cuyas imágenes rápidamente comenzaron a circular. La situación derivó en la intervención policial y la posterior demora del agresor.

De acuerdo con el testimonio de quienes presenciaron el episodio, el conductor, que es socio del club, dejó su Renault Kangoo estacionado frente al predio y se dirigió al interior para buscar a su hija. En ese instante, un grupo de trapitos se acercó para reclamarle una suma de dinero por el supuesto cuidado de la camioneta.

Ante la negativa del automovilista, el hombre ingresó al club sin realizar ningún pago. Minutos después, uno de los cuidacoches tomó un palo y descargó su furia contra el vehículo. En el video filmado desde el interior del club se puede ver cómo rompe el espejo retrovisor del lado del acompañante. Posteriormente, imágenes difundidas confirmaron que el espejo del conductor también sufrió daños.

Tras el violento ataque, se realizó un llamado al 911. Efectivos policiales acudieron al lugar, donde la víctima reconoció al agresor y relató lo sucedido. Desde la Secretaría de Control municipal informaron que el sospechoso fue demorado por no contar con documentación y para la verificación de sus antecedentes. En tanto, el hombre fue trasladado a la Comisaría 2ª.

El vehículo afectado pertenece a la empresa de seguridad Sur Guard. Hasta el momento, no trascendió si se le formularon cargos ni cuál será su situación judicial.

