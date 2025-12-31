Violencia frente a un club de Rosario: le destrozaron el auto porque se negó a pagarle al trapito Los socios de Universitario capturaron toda la escena y, tras el llamado al 911, lograron identificar y demorar a un presunto agresor. Por + Seguir en







Violencia frente a un club de Rosario: le destrozaron el auto porque se negó a pagarle al trapito

Un trapito atacó a golpes y destrozó un vehículo estacionado frente al club Universitario de Rosario luego de que su propietario se negara a pagar el dinero que le habían exigido a cambio de “cuidarlo”.

El hecho fue grabado por socios de la institución, cuyas imágenes rápidamente comenzaron a circular. La situación derivó en la intervención policial y la posterior demora del agresor.

De acuerdo con el testimonio de quienes presenciaron el episodio, el conductor, que es socio del club, dejó su Renault Kangoo estacionado frente al predio y se dirigió al interior para buscar a su hija. En ese instante, un grupo de trapitos se acercó para reclamarle una suma de dinero por el supuesto cuidado de la camioneta.

Ante la negativa del automovilista, el hombre ingresó al club sin realizar ningún pago. Minutos después, uno de los cuidacoches tomó un palo y descargó su furia contra el vehículo. En el video filmado desde el interior del club se puede ver cómo rompe el espejo retrovisor del lado del acompañante. Posteriormente, imágenes difundidas confirmaron que el espejo del conductor también sufrió daños.