El Gobierno redefinió los aranceles del documento nacional y sumó recargos para los trámites urgentes. También se ajustaron los valores del pasaporte.

El Ministerio del Interior oficializó un nuevo esquema de tasas para el Registro Nacional de las Personas (Renaper) que impacta de lleno en la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad . La actualización comenzará a regir el 6 de marzo en todo el país.

El primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses. En cambio, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones obligatorias de los 5, 8 y 14 años pasarán a costar $10.000. Ese mismo monto regirá para cambios de domicilio, rectificaciones de datos y adopciones.

Las modalidades urgentes tendrán recargos significativos: el DNI exprés costará $26.000; el trámite en 24 horas, $41.000; y el DNI al instante en oficinas habilitadas alcanzará los $57.000.

Para extranjeros, tanto la primera identificación como las actualizaciones principales y los cambios de domicilio tendrán un valor de $20.000.

Además, se fijaron aranceles para servicios digitales de validación de identidad, con un esquema escalonado por volumen de transacciones, y se actualizaron los costos de copias, certificaciones y peritajes.

También aumentan los trámites del pasaporte

El pasaporte ordinario con entrega regular pasará a costar $100.000. Las opciones urgentes elevarán el monto final: el pasaporte exprés alcanzará los $200.000 y la resolución inmediata trepará a $330.000.

El documento excepcional para extranjeros y los títulos de viaje para personas apátridas o refugiadas también se fijaron en $100.000.

El esquema mantiene exenciones para personas sin recursos, organismos públicos y trámites vinculados a rectificaciones registrales de sexo, cambio de nombre y clasificación de género “X”.

Las tarifas para tramitar el DNI y el pasaporte

Nuevo DNI: Cómo funciona la tecnología "sin contacto"

Cuando se habla de un DNI “sin contacto” o contactless se hace referencia a un chip electrónico capaz de intercambiar información a muy corta distancia, sin necesidad de insertarlo en un lector ni establecer contacto físico directo. Es la misma tecnología que se utiliza en tarjetas para pagos electrónicos, control de accesos o transporte público como la SUBE.

Algo similar ocurre con las tarjetas bancarias contactless de Visa o Mastercard, que utilizan tecnología NFC (Near Field Communication) mediante Google Pay o Apple Pay.

En el caso del nuevo DNI, el chip almacena los datos del titular de manera encriptada. Esto implica que la información no puede leerse como texto plano y solo es accesible para sistemas autorizados que cuenten con los protocolos de seguridad correspondientes.

Según el comunicado oficial, el propio documento actúa como una fuente confiable, lo que reduce la exposición de información personal y limita posibles vulnerabilidades.

Cómo validar la identidad con el DNI desde el celular

Uno de los aspectos más destacados del nuevo DNI es la posibilidad de validar la identidad desde un teléfono celular. En la práctica, el proceso consiste en acercar el DNI al celular para que el dispositivo lea el chip sin contacto. A partir de esa lectura, una aplicación oficial o un sistema habilitado puede verificar la autenticidad del documento y confirmar que los datos no fueron alterados.

Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema combina varias capas de protección. Por un lado, los datos del chip están cifrados. Por otro, el acceso a esa información puede limitarse a aplicaciones específicas y contextos controlados, evitando lecturas indiscriminadas.

Si bien el Gobierno aún no detalló todas las aplicaciones concretas que estarán disponibles en el corto plazo, la experiencia internacional indica que este tipo de documentos suele integrarse con sistemas de identidad digital, billeteras electrónicas y plataformas de servicios públicos y privados.