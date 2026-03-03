3 de marzo de 2026 Inicio
Derrumbe en Parque Patricios: evacuaron otro edificio del complejo

A primera vista, la edificación parece haber sufrido el mismo colapso que la estructura que se desmoronó a primera hora de la mañana. "La construcción del edificio es idéntica. Los responsables no se hacen cargo, ponen parches y nada más", contó un vecino.

Colapsó otro edificio en Parque Patricios: evacúan a los vecinos.

Horas después del colapso del primer edificio en Parque Patricios, evacuaron a vecinos de un edificio gemelo que forma parte del mismo complejo. De acuerdo con las primeras investigaciones, habría sufrido el mismo derrumbe en la parte del estacionamiento.

Derrumbe en Parque Patricios: así se ve el impresionante cráter en medio del complejo

Víctor, uno de los vecinos damnificados, dio detalles de la infraestructura: "Se cayó lo que es la losa de la parte subterránea, que está construida igual en todos los edificios. Siempre que llueve se inunda y si no lo desagotamos nosotros, no corre el agua".

"La constructora no se hace cargo, viene hace parches con una fibra asfáltica y se va. Estamos luchando contra eso desde 2021: tienen panzas y goteras. Desde que vivimos acá tenemos miedo de que se caiga todo", contó el vecino a C5N.

Por el momento, los vecinos fueron notificados para evacuar la edificación de forma preventiva, por lo que quedaron a la espera novedades para ver cuándo pueden regresar a sus hogares. En el perímetro trabajan el SAME, Defensa Civil y Bomberos, mientras que ya son más de 300 vecinos los afectados por la situación.

Derrumbe en Parque Patricios: colapsó el techo de un estacionamiento y aplastó 65 autos

El techo de un estacionamiento se desplomó este martes de madrugada en un complejo habitacional de Parque Patricios, ubicado detrás de la cancha de Club Atlético Huracán. El derrumbe provocó escenas de tensión, dejó 65 vehículos destruidos y obligó a evacuar preventivamente a parte de los residentes del lugar y de un edificio aledaño. No se registraron víctimas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en un edificio situado en la calle Mafalda al 900. Según relataron vecinos, el sector afectado corresponde a un patio interno que cedió y cayó sobre el garaje emplazado en el subsuelo.

Tras el colapso, intervinieron Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, el Grupo Especial de Rescate (GER), la división K9 con perros de búsqueda y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía porteña. El operativo se extendió durante la mañana para asegurar la estructura y descartar la presencia de personas atrapadas.

Derrumbe
El derrumbe en Parque Patricios.

En el complejo viven cerca de 500 familias distribuidas en unos 300 departamentos. Algunos habitantes lograron salir con sus mascotas, mientras que otros permanecieron en el interior a la espera de precisiones sobre el estado del edificio.

“Fue impresionante. Si pasaba más tarde, podría haber sido una tragedia”, sostuvo Federico, uno de los vecinos, al describir el momento del derrumbe. También señaló que desde hace años venían advirtiendo sobre posibles fallas vinculadas a obras en el predio.

Otra residente apuntó contra la empresa constructora y afirmó que el estacionamiento no contaba con un sistema adecuado de desagüe. Según su versión, la acumulación de agua y tierra, sumada a trabajos de refacción, habría debilitado la estructura hasta provocar el hundimiento.

Las causas del colapso son materia de investigación. Peritos y especialistas evalúan los daños para determinar responsabilidades y establecer si existen riesgos adicionales en el resto del edificio.

