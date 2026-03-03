3 de marzo de 2026 Inicio
Anuncian aumentos para tramitar el nuevo pasaporte: cuáles son los valores actualizados

El nuevo cuadro tarifario del Renaper entrará en vigencia el 6 de marzo y redefine los valores para viajar al exterior. También se actualizó el costo del DNI.

Anuncian aumentos para tramitar el nuevo pasaporte: cuáles son los nuevos valores

Anuncian aumentos para tramitar el nuevo pasaporte: cuáles son los nuevos valores

El Gobierno aprobó un aumento en los aranceles del pasaporte que comenzará a regir desde el 6 de marzo en todo el país. Con el nuevo esquema, el documento ordinario con entrega regular costará $100.000.

Las modalidades urgentes duplicarán y hasta triplicarán ese valor: el pasaporte exprés ascenderá a $200.000, mientras que la resolución inmediata llegará a $330.000.

También se fijó en $100.000 el pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje destinados a personas apátridas o refugiadas. Las reposiciones por errores formales no tendrán costo si se reclaman dentro de los 90 días de la entrega.

El Ministerio del Interior justificó la actualización en la necesidad de sostener la prestación de servicios ante el crecimiento de la demanda y la expansión de herramientas digitales.

Cuánto costará el DNI

El Documento Nacional de Identidad tendrá un valor base de $10.000 para el primer ejemplar por ciudadanía, las actualizaciones obligatorias y los nuevos ejemplares por cambio de domicilio o rectificación de datos.

El DNI exprés costará $26.000; el trámite en 24 horas, $41.000; y el DNI al instante, $57.000. Para extranjeros, la primera identificación y las actualizaciones principales se fijaron en $20.000.

Se mantienen exenciones para sectores vulnerables, organismos públicos y trámites vinculados a identidad de género y cambios registrales.

Nuevo DNI y pasaporte: el cuadro tarifario

Aumentos DNI y Pasaporte

