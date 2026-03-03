3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a los cuadros en los pasillos de la casa: el nuevo estilo que da la sensación de mayor amplitud

Para optimizar un espacio reducido o estrecho, el diseño minimalista pisa fuerte y destierra el diseño tradicional de interiores.

Por
Pasillo con armarios verticales

Pasillo con armarios verticales, lo último en diseño minimalista.

Imagen ilustrativa ChatGPT.
  • El estilo minimalista se abre paso también en los pasillos: los objetos decorativos que adornan las paredes pierden protagonismo esta temporada.

  • Los cuadros y fotos colgados en la casa traen sensación de intimidad y confort, pero, a la hora de decorar un pasillo, pueden generar sensación de "encierro".

  • La tendencia para 2026 es que los espacios de paso se mantengan visualmente pulcros, para que acompañen la sensación de circulación.

  • Sin cuadros, pero con muebles: un pasillo que es parte de un espacio estrecho puede contener muebles verticales, que producen la misma sensación visual de amplitud.

Durante años, el pasillo fue el lugar elegido para armar una galería de fotos o para colgar los cuadros heredados. Sin embargo, hoy esa postal, más asociada al diseño clásico de un ambiente, empieza a decaer. La nueva tendencia en interiores apuesta por algo muy distinto, que está centrado en generar sensación visual de apertura y de ambientes amplios.

Ferias imperdibles de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

La idea que pisa con fuerza para decorar las casas es seguir un patrón minimalista, con paredes despejadas, líneas puras y una amplitud que se extiende al pasillo y transforma por completo este espacio de circulación. Hablamos del clean look, un enfoque que prioriza la limpieza visual por sobre los objetos decorativos.

Las fotografías y los cuadros siguen siendo piezas íntimas, que demuestran identidad y gustos personales, pero en los departamentos y casas actuales, donde cada metro cuadrado cuenta, vale mencionar, el pasillo dejó de ser una mini exposición para convertirse en una extensión armónica del resto de la vivienda.

pasillo minimalista (3)
pasillo minimalista 1

pasillo minimalista 1

El estilo que despide a los cuadros en los pasillos de la casa

Los cuadros en el pasillo abandonan el barco, al menos como regla general. El motivo es que visualmente fragmentan el espacio y, en pasillos angostos, pueden acentuar la sensación de estrechez. En cambio, al liberar las paredes, la luz circula mejor, las superficies "respiran" y el ambiente se percibe más amplio y sereno. Una ilusión visual que puede ser decisiva si se busca decorar con armonía un espacio reducido.

Ahora bien, que las paredes queden limpias no quiere decir que el pasillo no pueda ser funcional más allá de su función principal. La tendencia actual combina estética minimalista con soluciones inteligentes de guardado, como por ejemplo, los armarios de altura completa.

pasillo minimalista (2)
pasillo minimalista sin cuadros

pasillo minimalista sin cuadros

Este tipo de mueble, que va de piso a techo optimiza al máximo el espacio vertical. Si además incorpora puertas corredizas, la movilidad resulta ideal para pasillos estrechos. Otros aliados son los estantes colgantes, que, al ser livianos y versátiles, permiten guardar objetos y apoyar las llaves o la billetera. Colocados debajo de un espejo o sobre una cómoda baja, aportan funcionalidad sin romper la armonía.

Otra opción clave es el banco con espacio de almacenamiento. Además de brindar comodidad al calzarse, permite guardar zapatos, paraguas o accesorios fuera de la vista. Sumado a organizadores internos, como cestos, cajas o compartimentos colgantes, el orden se mantiene sin esfuerzo.

Noticias relacionadas

Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

En redes sociales, el experto explicó que existe un alimento capaz de aportar una amplia variedad de nutrientes esenciales.

Ni leche ni huevos: cual es el alimento más nutritivo del mundo según un experto en longevidad

Los sistemas de inteligencia artificial pueden procesar grandes volúmenes de información vinculada al turismo.

La inteligencia artificial reveló cuál es la mejor playa de Uruguay para visitar: ¿la conoces?

Cuenta con varios espejos de agua y la superficie total del valle alcanza las 360 hectáreas.

No es Villa Carlos Paz: el destino argentino poco conocido con sierras y lago

La exploración del área se hace más fácil gracias a los senderos señalizados que permiten el avistaje de aves y el reconocimiento de flora autóctona.

Turismo: la reserva que es un paraíso escondido en Córdoba

El destino bonaerense más famoso para una escapada exprés. 

La escapada gasolera cerca de Buenos Aires para pasar una tarde de lujo en marzo 2026

Rating Cero

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?
play

De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con la actriz Stephanie Cayo

Ashley Tisdale, actriz de Disney devenida empresaria y madre en 2026. 

Qué fue de la vida de Ashley Tisdale, la actriz rubia que brilló en Disney con High School Musical

La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe.

"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

últimas noticias

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Hace 19 minutos
Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Hace 19 minutos
Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y declararán 100 testigos.

Juicio oral por ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

Hace 23 minutos
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

Hace 25 minutos
Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

Hace 36 minutos