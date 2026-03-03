Adiós a los cuadros en los pasillos de la casa: el nuevo estilo que da la sensación de mayor amplitud Para optimizar un espacio reducido o estrecho, el diseño minimalista pisa fuerte y destierra el diseño tradicional de interiores. Por + Seguir en







Pasillo con armarios verticales, lo último en diseño minimalista. Imagen ilustrativa ChatGPT.

El estilo minimalista se abre paso también en los pasillos: los objetos decorativos que adornan las paredes pierden protagonismo esta temporada.





Los cuadros y fotos colgados en la casa traen sensación de intimidad y confort, pero, a la hora de decorar un pasillo, pueden generar sensación de "encierro".





La tendencia para 2026 es que los espacios de paso se mantengan visualmente pulcros, para que acompañen la sensación de circulación.





Sin cuadros, pero con muebles: un pasillo que es parte de un espacio estrecho puede contener muebles verticales, que producen la misma sensación visual de amplitud. Durante años, el pasillo fue el lugar elegido para armar una galería de fotos o para colgar los cuadros heredados. Sin embargo, hoy esa postal, más asociada al diseño clásico de un ambiente, empieza a decaer. La nueva tendencia en interiores apuesta por algo muy distinto, que está centrado en generar sensación visual de apertura y de ambientes amplios.

La idea que pisa con fuerza para decorar las casas es seguir un patrón minimalista, con paredes despejadas, líneas puras y una amplitud que se extiende al pasillo y transforma por completo este espacio de circulación. Hablamos del clean look, un enfoque que prioriza la limpieza visual por sobre los objetos decorativos.

Las fotografías y los cuadros siguen siendo piezas íntimas, que demuestran identidad y gustos personales, pero en los departamentos y casas actuales, donde cada metro cuadrado cuenta, vale mencionar, el pasillo dejó de ser una mini exposición para convertirse en una extensión armónica del resto de la vivienda.

El estilo que despide a los cuadros en los pasillos de la casa Los cuadros en el pasillo abandonan el barco, al menos como regla general. El motivo es que visualmente fragmentan el espacio y, en pasillos angostos, pueden acentuar la sensación de estrechez. En cambio, al liberar las paredes, la luz circula mejor, las superficies "respiran" y el ambiente se percibe más amplio y sereno. Una ilusión visual que puede ser decisiva si se busca decorar con armonía un espacio reducido.

Ahora bien, que las paredes queden limpias no quiere decir que el pasillo no pueda ser funcional más allá de su función principal. La tendencia actual combina estética minimalista con soluciones inteligentes de guardado, como por ejemplo, los armarios de altura completa.