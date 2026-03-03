3 de marzo de 2026 Inicio
Quién es el cura argentino sancionado por el Vaticano por abuso de menores

La Santa Sede la aplicó una prohibición perpetua para ejercer cargos eclesiásticos y le impidió el contacto con niños a Damián Rodríguez Alcobendas, quien se desempeñaba dentro del obispado de San Isidro.

Damián RodríguezAlcobendas fue sancionado.

El Vaticano ratificó la sanción contra el cura argentino Damián Rodríguez Alcobendas luego de encontrarlo culpable del delito de abuso sexual contra un menor. De este modo, tiene una inhibición perpetua para ejercer cualquier oficio eclesiástico y le impide tener contacto con niños.

La resolución fue notificada por el Obispado de San Isidro luego de que el Colegio para “el examen de los recursos en materia de delitos graves” rechazara la apelación presentada por el acusado. La iglesia dio por probada la culpabilidad en un hecho calificado como “grave violación al sexto mandamiento”.

Los hechos ocurrieron en 2003 y 2004, pero el abuso no tuvo lugar en instituciones educativas, sino en el marco de su vida privada. Pero como la víctima presentó la denuncia directamente ante las autoridades de la iglesia dos décadas después de lo sucedido.

Desde el Obispado advirtieron que, si no cumple con las restricciones, se procederá a la expulsión total de la Iglesia.

San Isidro

Rodríguez Alcobendas es una figura conocida entre los vecinos de los barrios cerrados de zona norte y se hizo conocido en 2020 porque se subió a una caja de una camioneta 4x4 para repartir bendiciones a los vecinos que se asomaban.

A través de un comunicado, la Iglesia de San Isidro expresó su cercanía con la víctima y presentaron las disculpas: “Le pedimos perdón por el dolor y la herida que ha padecido”.

