Así fue el look de Sofía Gonet que combinó corset y transparencias y sorprendió a todos La influencer compartió en redes sociales el proceso de confección de una propuesta de alta costura con piezas desmontables, detalles sofisticados y una estética inspirada en las últimas tendencias internacionales. Agregar C5N en









Sofía Gonet mostró el proceso de creación de su vestuario para los Premios Ídolo, con un diseño nude de piezas desmontables, transparencias y detalles de alta costura.

Cómo se diseñó el vestuario exclusivo de Sofía Gonet para los Premios Ídolo.

Qué detalles se destacaron en el corset nude y la minifalda satinada.

Cómo el tul translúcido transformó su estilismo para la alfombra roja.

Qué prendas y accesorios eligió para el desfile de Esquina. La influencer apostó por un diseño exclusivo en tono nude, con detalles de alta costura y capas superpuestas que transformaron su vestuario para cada momento de la noche. Así fue el look de Sofía Gonet que combinó corset y transparencias y sorprendió a todos

La modelo compartió en sus redes sociales el proceso de creación del look que eligió para los Premios Ídolo, donde estuvo a cargo de la conducción. La empresaria apostó por un diseño de la firma Es Gone que combinó top y una estructura desmontable pensada para acompañarla durante las distintas instancias del evento.

La propuesta, creada junto al diseñador Gonzalo Andrade, se destacó por su estética naked, una tendencia que utiliza tejidos translúcidos y tonos similares a los de la piel para generar un efecto visual de desnudez. El look fue diseñado para adaptarse a tres momentos de la noche: la conducción, la alfombra roja y el after party.

Como fue el look de Sofía Gonet en los premios Ídolo El proceso creativo comenzó con los bocetos del diseñador, que definieron una propuesta en tonos nude y con diferentes piezas superpuestas. La confección artesanal se realizó en el taller de Es Gone, donde trabajaron en la estructura y los detalles de cada elemento. La base del conjunto fue un corpiño nude de terminaciones delicadas, sobre el que se colocó un corset al tono.

La prenda, ajustada al cuerpo, se distinguió por sus ballenas estructuradas, el escote bajo y la terminación en punta sobre el abdomen, que aportó definición a la silueta. El diseño se completó con una minifalda satinada y ceñida, confeccionada en el mismo tono. La combinación de ambas piezas dio lugar a una propuesta sensual y sofisticada, con el corset como elemento central del estilismo.