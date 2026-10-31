- Cómo se diseñó el vestuario exclusivo de Sofía Gonet para los Premios Ídolo.
- Qué detalles se destacaron en el corset nude y la minifalda satinada.
- Cómo el tul translúcido transformó su estilismo para la alfombra roja.
- Qué prendas y accesorios eligió para el desfile de Esquina.
La influencer apostó por un diseño exclusivo en tono nude, con detalles de alta costura y capas superpuestas que transformaron su vestuario para cada momento de la noche. Así fue el look de Sofía Gonet que combinó corset y transparencias y sorprendió a todos
La modelo compartió en sus redes sociales el proceso de creación del look que eligió para los Premios Ídolo, donde estuvo a cargo de la conducción. La empresaria apostó por un diseño de la firma Es Gone que combinó top y una estructura desmontable pensada para acompañarla durante las distintas instancias del evento.
La propuesta, creada junto al diseñador Gonzalo Andrade, se destacó por su estética naked, una tendencia que utiliza tejidos translúcidos y tonos similares a los de la piel para generar un efecto visual de desnudez. El look fue diseñado para adaptarse a tres momentos de la noche: la conducción, la alfombra roja y el after party.
Como fue el look de Sofía Gonet en los premios Ídolo
El proceso creativo comenzó con los bocetos del diseñador, que definieron una propuesta en tonos nude y con diferentes piezas superpuestas. La confección artesanal se realizó en el taller de Es Gone, donde trabajaron en la estructura y los detalles de cada elemento. La base del conjunto fue un corpiño nude de terminaciones delicadas, sobre el que se colocó un corset al tono.
La prenda, ajustada al cuerpo, se distinguió por sus ballenas estructuradas, el escote bajo y la terminación en punta sobre el abdomen, que aportó definición a la silueta. El diseño se completó con una minifalda satinada y ceñida, confeccionada en el mismo tono. La combinación de ambas piezas dio lugar a una propuesta sensual y sofisticada, con el corset como elemento central del estilismo.
Uno de los detalles más destacados del vestuario fue su concepto modular. Sobre el conjunto de corset y minifalda, el equipo de diseño incorporó un sobrevestido de tul nude translúcido, pensado para sumar una capa de textura y movimiento. El tejido liviano envolvió la silueta con drapeados sutiles y una caída fluida. De esta manera, el diseño adquirió una apariencia más etérea, sin perder la estética monocromática que caracterizó toda la propuesta.
La pieza adicional fue concebida para que Gonet pudiera utilizarla durante la conducción y la alfombra roja. Luego, según explicó la influencer en el video que compartió, la idea era retirarla para mostrar el conjunto de corset y minifalda durante el after party. Así, un mismo vestuario permitió construir distintas versiones del look sin necesidad de cambiar por completo de ropa.