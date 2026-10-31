31 de octubre de 2026 Inicio
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Refinanciación de deudas: el Banco Nación informó que en octubre hubo una baja del 55,4%

El organismo que preside Darío Wasserman detalló que la disminución de las operaciones exponen "una señal favorable de normalización de la demanda".

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Banco de la Nación Argentina

Banco de la Nación Argentina, Casa Central y Sucursal Plaza de Mayo.

La refinanciación de deudas en el Banco Nación durante octubre alcanzaron las 17.348 operaciones, lo que representa una merma del 55,4% con respecto a septiembre, cuando hubo 38.884.

Banco de la Nación Argentina, Casa Central y Sucursal Plaza de Mayo.
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Desde la entidad que preside Darío Wasserman detallaron en un comunicado que la disminución de las operaciones exponen "una señal favorable de normalización de la demanda".

A nivel anual, detallaron que se llevan concretadas 159.601 operaciones, por un monto total de $707.007 millones, que alcanzaron a 142.243 clientes, mediante diversas alternativas para prevenir atrasos y regularizar moras.

El Banco Naci&oacute;n inform&oacute; que en octubre hubo una baja del 55,4% en la refinanciaci&oacute;n de deudas.&nbsp;

El Banco Nación informó que en octubre hubo una baja del 55,4% en la refinanciación de deudas.

"Estos resultados reflejan la efectividad de las herramientas de refinanciación para que los clientes adecuen sus compromisos a su capacidad de pago. El foco sigue puesto en favorecer su recuperación financiera, con el compromiso de estar siempre cerca de cada argentino", completan.

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