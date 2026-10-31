Refinanciación de deudas: el Banco Nación informó que en octubre hubo una baja del 55,4% El organismo que preside Darío Wasserman detalló que la disminución de las operaciones exponen "una señal favorable de normalización de la demanda". Por Agregar C5N en









Banco de la Nación Argentina, Casa Central y Sucursal Plaza de Mayo.

La refinanciación de deudas en el Banco Nación durante octubre alcanzaron las 17.348 operaciones, lo que representa una merma del 55,4% con respecto a septiembre, cuando hubo 38.884.

Desde la entidad que preside Darío Wasserman detallaron en un comunicado que la disminución de las operaciones exponen "una señal favorable de normalización de la demanda".

A nivel anual, detallaron que se llevan concretadas 159.601 operaciones, por un monto total de $707.007 millones, que alcanzaron a 142.243 clientes, mediante diversas alternativas para prevenir atrasos y regularizar moras.

El Banco Nación informó que en octubre hubo una baja del 55,4% en la refinanciación de deudas. Redes Sociales "Estos resultados reflejan la efectividad de las herramientas de refinanciación para que los clientes adecuen sus compromisos a su capacidad de pago. El foco sigue puesto en favorecer su recuperación financiera, con el compromiso de estar siempre cerca de cada argentino", completan.