Alerta por una familia que ingresó con sarampión al país: viajaron en micros de larga distancia

Se trata de tres adultos y un menor de edad que se trasladaron desde Bolivia a Uruguay, donde fueron diagnosticados, y cruzaron la Argentina por vía terrestre. El Ministerio de Salud busca localizar a los potenciales contactos estrechos.

El Ministerio de Salud pidió a las provincias que extremen las precauciones.
El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica tras detectar el ingreso de cuatro casos de sarampión al país, todos pertenecientes a una misma familia que viajó en micros de larga distancia desde Bolivia hasta Uruguay y, en el trayecto, pasó por varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Según el informe del Boletín Epidemiológico Nacional, se trata de una familia sin antecedentes de vacunación integrada por tres adultos de 21, 39 y 46 años y un menor de 11 años. Los cuatro viajaron a San Pedro de Pinal y San Julián, en Bolivia, y participaron de eventos sociales en los que había personas sintomáticas.

La familia ingresó al país el 14 de noviembre por el cruce de Yacuiba-Salvador Mazza, que une Bolivia con la provincia de Salta, y salió hacia Uruguay el día 16 a través del cruce que conecta Colón, en Entre Ríos, con Paysandú. Las autoridades de ese país notificaron los casos sospechosos el 20 de noviembre.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud inició una investigación epidemiológica para identificar a las personas que compartieron los micros de larga distancia con esta familia y estuvieron potencialmente expuestas a la enfermedad. También pidió a las provincias que tome medidas para bloquear posibles contagios.

La familia ingresó al país en dos colectivos distintos, se reunió en la Ciudad de Buenos Aires y siguió viaje en un mismo micro hasta Colón. Uno de ellos, de la empresa Autobuses Quirquincho S.R.L, realizó paradas en Parador Mosconi, Salta; Parador Rosario de la Frontera, Santiago del Estero; Parador San Nicolás, Buenos Aires; y finalmente en Liniers y Retiro el 15 de noviembre.

El otro, de la empresa Balut Hermanos S.R.L, salió de Salvador Mazza, Salta, e hizo paradas en Pintos, Santiago del Estero, y en Totoras, Santa Fe, antes de llegar a Retiro el 15 de noviembre. También hubo ascenso y descenso de pasajeros en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y CABA.

El último micro, de la empresa San José S.R.L, partió desde la Terminal de Ómnibus de Retiro el 15 de noviembre y llegó a Federación, en Entre Ríos, el 16. En el camino, paró en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

El Ministerio de Salud indicó que "toda persona que haya estado en cualquiera de estos recorridos, independientemente del asiento donde estuvo sentado o la cantidad de tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros, debe estar alerta a la aparición de síntomas (fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos) y concurrir con barbijo a un establecimiento de salud aclarando ser un contacto de caso confirmado de sarampión".

