La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show El trío de Mataderos volvió a pararse en la vereda opuesta al Gobierno. En un encuentro de motos y autos clásicos realizado el sábado en Luján, una versión miniatura del Presidente subió al escenario para bailar y arengar al público.







El "mini Milei" arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

Una vez más, La Renga volvió a pararse en la vereda opuesta al Gobierno. La polémica entre la banda de rock más convocante de Argentina y el presidente Javier Milei escaló un nuevo nivel de tensión este fin de semana, durante un encuentro regional de motos y autos de colección realizado en Luján.

Se trató del Dama’s Day Volumen 4, un evento que reúne a los amantes de las Harley Davidson. En pleno recital, subió al escenario un enano disfrazado de Milei para bailar y arengar al público mientras la banda interpretaba "Panic show", la canción que el propio jefe de Estado adoptó como himno de campaña y suele entonar en sus actos públicos.

La inusual puesta en escena tuvo lugar en el predio del Wyndham Garden Luján, sobre la Ruta 6. Cuando los primeros acordes del icónico tema comenzaron a sonar, el público presenció la aparición de una versión en miniatura de Milei, ataviado con una máscara, campera de cuero y exagerando los gestos característicos del Presidente. La respuesta de los asistentes fue una ovación inmediata, marcando un claro rechazo a la apropiación política del tema que la banda ha repudiado en repetidas ocasiones.

Embed El mini Milei



La Renga dejó claro una vez más su rechazo a la apropiación de Panic Show. En Luján subieron al escenario a un actor de baja estatura disfrazado del presidente mientras sonaba el tema.



Un mensaje directo y en su terreno contra quien insiste en usar la canción… pic.twitter.com/CVzHj216y6 — Nicolás (@NicoWhite81) November 16, 2025 Esta acción no resulta sorpresiva en el marco del conflicto entre la banda y el oficialismo. Desde el inicio de su carrera electoral, Milei convirtió a “Panic show” en una pieza central de sus performances públicas. Sin embargo, los integrantes de La Renga insistieron enfáticamente en que la canción es de su autoría exclusiva y no autorizan ni avalan su utilización con fines políticos o partidarios por parte de ninguna fuerza, y menos aún de quien hoy ocupa la Presidencia.

La postura de los músicos fue ratificada recientemente por el bajista, Gabriel "Tete" Iglesias, y el mánager del grupo, Gabriel "Gordo Gaby" Goncalves. En una entrevista, Iglesias manifestó abiertamente su descontento: "El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país". El músico precisó que el uso de la obra en los actos de gobierno se ha realizado de manera sistemática sin mediar autorización, contrariando la voluntad expresa de la banda, que decidió incluso retirar la canción de algunos setlists.

Además de la crítica directa, Iglesias afirmó que el grupo agotó todos los recursos legales disponibles para frenar la utilización: "Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar adelante sus ideas, porque lamentablemente están muy del otro lado". Por su parte, el mánager Goncalves amplió el reproche, enfocándose en la actitud del mandatario ante las negativas explícitas de la banda: "Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada".