Ratas, cucarachas y comida vencida: la escandalosa denuncia de una moza de un bar en Mar de Ajó Una moza interrumpió el servicio en un local gastronómico colmado de clientes y denunció graves irregularidades sanitarias y laborales. El episodio fue filmado y se viralizó. Por + Seguir en







Ratas, cucarachas y comida vencida: la escandalosa denuncia de una moza de un bar de Mar de Ajó

Un tenso episodio se registró en un bar del Partido de la Costa cuando una empleada denunció públicamente presuntas irregularidades sanitarias y situaciones de explotación laboral en pleno horario de atención al público. La escena ocurrió ante decenas de comensales y quedó registrada en videos que rápidamente circularon en redes sociales.

El hecho tuvo lugar en “El Selfie Bar de la Costa”, ubicado sobre la calle Irigoyen al 200. En las imágenes se observa a la trabajadora interrumpiendo el funcionamiento del local para exponer una serie de acusaciones contra los responsables del comercio, y exhortar a los clientes a retirarse del lugar.

Según manifestó, en la cocina habría graves falencias de higiene, con presencia de ratas y cucarachas, además de prácticas irregulares en la manipulación de alimentos y bebidas. Entre los señalamientos, aseguró que se recalentaba comida del mediodía para volver a servirla por la noche y que se alteraban fechas de vencimiento en cervezas mediante el borrado de los rótulos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/2016127714013429941&partner=&hide_thread=false : “, ”



Mar de Ajó, 27 enero (NA) -- Una noche de furia y tensión se vivió en un conocido bar del… pic.twitter.com/FhbxC7Fs4f — Noticias Argentinas (@NAagencia) January 27, 2026 La empleada también denunció acumulación de residuos durante varios días en sectores internos del establecimiento y cuestionó las condiciones laborales del personal. En ese sentido, afirmó que las mozas trabajarían jornadas de hasta 12 horas por un salario diario de 15.000 pesos, mientras que una cajera percibiría 30.000 pesos por manejar el total del efectivo.