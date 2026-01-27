Ratas, cucarachas y comida vencida: la escandalosa denuncia de una moza de un bar en Mar de Ajó

Un tenso episodio se registró en un bar del Partido de la Costa cuando una empleada denunció públicamente presuntas irregularidades sanitarias y situaciones de explotación laboral en pleno horario de atención al público. La escena ocurrió ante decenas de comensales y quedó registrada en videos que rápidamente circularon en redes sociales.
El hecho tuvo lugar en “El Selfie Bar de la Costa”, ubicado sobre la calle Irigoyen al 200. En las imágenes se observa a la trabajadora interrumpiendo el funcionamiento del local para exponer una serie de acusaciones contra los responsables del comercio, y exhortar a los clientes a retirarse del lugar.
Según manifestó, en la cocina habría graves falencias de higiene, con presencia de ratas y cucarachas, además de prácticas irregulares en la manipulación de alimentos y bebidas. Entre los señalamientos, aseguró que se recalentaba comida del mediodía para volver a servirla por la noche y que se alteraban fechas de vencimiento en cervezas mediante el borrado de los rótulos.
La empleada también denunció acumulación de residuos durante varios días en sectores internos del establecimiento y cuestionó las condiciones laborales del personal. En ese sentido, afirmó que las mozas trabajarían jornadas de hasta 12 horas por un salario diario de 15.000 pesos, mientras que una cajera percibiría 30.000 pesos por manejar el total del efectivo.
Antes de retirarse, la joven apuntó contra un presunto propietario del bar y reiteró su pedido a los clientes para que se retiraran sin abonar el consumo. Tras la difusión del video, la administración del local emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica las acusaciones. Desde el comercio aseguraron que cumplen con las normativas vigentes en materia de higiene, bromatología y habilitación, y calificaron las denuncias como falsas y malintencionadas. Además, informaron que el caso fue puesto en manos de asesores legales.