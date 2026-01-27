Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche El trágico accidente ocurrió en la Cascada Frey, ubicada en el final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional. Las autoridades señalaron que el hecho ocurrió luego que usara el lugar como un tobogán y se lastimara contra una roca. Por + Seguir en







La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Una tragedia se vivió en las últimas horas en Bariloche cuando una mujer murió tras un fuerte golpe en la cabeza, tras usar el lugar como tobogán. La víctima, fue finalmente identificada como Silvana Garibaldi, y se encontraba con su pareja al momento del accidente.

El hecho ocurrió este lunes, minutos antes de las 19.30, en la cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del parque Nahuel Huapi y si bien ya se había confirmado que la víctima fatal era una mujer oriunda de Buenos Aires, ahora se constató que Garibaldi, tenía aproximadamente 50 años y que vivía en la localidad bonaerense de Pilar.

“Lamentablemente la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió”, confirmaron las autoridades sobre el caso. La mujer llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas y su pareja y cuando se deslizó en un sector de la cascada, sufrió un golpe mortal.

A través del comunicado, la Intendencia del Parque Nacional lamentaron el hecho e indicaron que “acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”.

Las personas que presenciaron el episodio se arrojaron al agua para sacarla del agua e intentaron practicarle maniobras de RCP, pero lamentablemente, no pudieron reanimarla. De acuerdo al reporte policial, se constató que la muerte se produjo casi al instante ya que recibió un golpe en la nuca.