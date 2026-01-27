27 de enero de 2026 Inicio
Nueva herramienta: como es la aplicación para tener la licencia de conducir digital y muchos más documentos

La provincia de Santa Fe avanza en la digitalización de servicios públicos con una plataforma unificada.

El objetivo es reducir trámites presenciales y facilitar el acceso a documentos y beneficios.

  • La provincia de Santa Fe impulsa una app oficial que concentra documentos, beneficios y gestiones desde el celular.
  • La licencia de conducir digital fue el disparador del crecimiento y ya tiene validez legal.
  • La plataforma suma trámites impositivos, registros personales y pagos sin instancias presenciales.
  • El objetivo es unificar el acceso a los servicios públicos y ampliar el alcance en todo el territorio.

La provincia de Santa Fe puso en marcha una aplicación oficial que permite llevar documentos digitales, realizar trámites y acceder a beneficios estatales desde el celular. La herramienta está tomando un rol como punto de acceso único para simplificar gestiones cotidianas y reducir la necesidad de acudir a oficinas públicas.

En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 
Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

El interés por esta plataforma creció con la incorporación de la licencia de conducir digital, que cuenta con validez legal y puede exhibirse ante cualquier control. Este avance marcó un cambio en la forma en que los ciudadanos interactúan con el Estado, al trasladar procesos tradicionales al entorno digital.

Además del carné, la aplicación suma servicios vinculados a identidad, salud, educación y obligaciones impositivas, con la intención de ordenar la información personal en un solo espacio. La propuesta busca agilizar trámites frecuentes y a facilitar el acceso, en especial para quienes viven lejos de los centros administrativos.

Mi santa fe

Así es la app Mi Santa Fe, la nueva herramienta para tener la licencia de conducir digital

Mi Santa Fe funciona como una plataforma integral que centraliza documentos personales, beneficios y gestiones provinciales. La licencia de conducir digital es uno de sus principales atractivos y puede mostrarse directamente desde el celular, con respaldo legal en todo el territorio santafesino.

Entre las funciones disponibles se incluyen partidas de nacimiento vigentes, registro de vacunas, incluidas las aplicadas en el ámbito privado, atención virtual y acceso a trámites habituales. En las próximas semanas, la app incorporará el Boleto Educativo Gratuito, que permitirá a estudiantes, docentes y asistentes escolares inscribirse y utilizar el beneficio desde el mismo sistema.

Mi santa fe

La herramienta también simplifica los trámites impositivos, ya que los usuarios pueden consultar inmuebles, vehículos y patentes asociadas a su DNI, liquidar deudas e inclinarse por distintas modalidades de pago. El sistema reconoce automáticamente los datos personales y guía cada paso, evitando procesos largos o repetitivos.

El acceso se realiza mediante una ID Ciudadana, un usuario único que unifica todos los servicios digitales provinciales. Con solo escanear el DNI se crea la cuenta, que funciona como llave de ingreso al ecosistema digital. El plan oficial busca digitalizar la totalidad de la administración pública y ampliar el alcance de la app, que ya mostró un fuerte impacto inicial con decenas de miles de descargas en pocas horas.

