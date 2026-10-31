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Conmoción en las redes: murió un reconocido influencer a días de casarse

Con más de un millón de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, el creador de contenido falleció de manera repentina y la noticia fue confirmada por su esposa con un emotivo mensaje en redes sociales.

Se trata de  André Luiz Berbett Pinheiro Lopes.

Se trata de  André Luiz Berbett Pinheiro Lopes.

Redes sociales

Murió el influencer y streamer André Luiz Berbett Pinheiro Lopes llamado en redes como Dedeco falleció a los 33 años. La triste noticia fue confirmada por su esposa mediante una publicación, su fallecimiento ocurrió semanas después de que ambos se casaran.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
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En su cuenta de Instagram, Fernanda Leite, le dedicó un extenso mensaje a su esposo Dedeco. "Te fuiste a vivir con Dios en el cielo. Me duele el corazón porque ya no podré volver a casa del trabajo y abrazarte", escribió junto a varias fotografías del casamiento tan solo un mes atrás, en septiembre.

Fernanda y André llevaban juntos tres años, el pasado 9 de septiembre ambos habían compartido la noticia de que estaban esperando un bebé: "Dios nos ha bendecido con el mejor regalo de nuestras vidas. ¡Un nuevo amor está llegando para completar nuestra familia!".

Dedeco era reconocido en redes sociales, tenía más de un millón de seguidores en Instagram, YouTube y Twitch donde comparía videos en directo jugando videojuegos. El último clip subido en su cuenta de YouTube es del 26 octubre, unos días antes de que se confirmara su fallecimiento.

El emotivo mensaje de la esposa de Dedeco en redes sociales

Mi esposo, mi amigo, mi compañero, mi gran amor. En estos casi 3 años, fuimos novios, nos comprometimos, nos casamos. Eres el amor de mi vida. El hombre más generoso, bondadoso, amable y cariñoso del mundo. Te has ido hoy...

Te has ido a vivir con Dios... Y mi corazón sangra, porque ya no podré llegar del trabajo y abrazarte. Ya no podré despertarte, entrar en tu estudio y besarte mientras editas tus videos.Pero de una cosa puedes estar seguro: tu hijo sabrá lo grande que fuiste, y cuánto lo amaste y soñaste con él...

Sabrá de tu inmensidad. Sabrá cuánto fue amado y cuánto se soñó con él...

Te amo para siempre.

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