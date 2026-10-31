31 de octubre de 2026 Inicio
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Una segunda oportunidad: cómo funcionan los refugios de animales

En Argentina, 8 de cada 10 hogares conviven con mascotas pero sigue habiendo millones de perros y gatos abandonados. Desde las agrupaciones de rescate insisten en la importancia de las castraciones para frenar el sufrimiento animal.

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El rol de los hogares de tránsito es fundamental

El rol de los hogares de tránsito es fundamental, junto a las castraciones y la concientización para adoptar.

C5N

Atrás de la mirada triste de un animal que espera en un canil o en una casa de tránsito, hay una realidad desgarradora. En Argentina, 8 de cada 10 hogares conviven con un animal de compañía, pero la contracara es alarmante: hay millones de perros y gatos que esperan ser adoptados.

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Esperan una familia, mientras los refugios y las agrupaciones de rescate siguen colapsadas por el constante desborde de los abandonos. En un informe especial de Agustina Prosty, que trabaja como rescatista, se nota la tarea incansable que hacen los proteccionistas y que es urgente generar conciencia ciudadana.

"No compres, adopta", no es sólo un lema sino que se lee en las paredes de los centros de rescate, sino que es la única vía para frenar el sufrimiento animal y evitar arrebatarle la vida a ese ser que hoy espera adentro de una jaula.

La urgencia de castrar y la red de hogares de tránsito

El control de la población de perros y gatos es el pilar para terminar con el sufrimiento en la calle. Rocío, fundadora de Proyectos Gatitos, detalló las necesidades que exige un rescate como alimento, medicación, mantas y atención veterinaria. "Si hubiera más castraciones masivas y la gente entendiera su importancia, no habría tantos gatitos en situación de calle y abandono", remarcó la proteccionista.

Por su parte, Melina, voluntaria de la agrupación Colitas al Rescate, manifestó a C5N que la mayoría de los refugios con tiene un lugar propio, por lo que dependen en un 100% de la solidaridad social a través de las redes de tránsito.

"Estamos a full tratando de instalar el mensaje de la castración y el no abandono para evitar encontrar camadas tiradas todo el tiempo. Si no podemos tomar un caso de forma directa, colaboramos en la difusión", resaltó.

La voluntaria explicó que no sólo se ayuda adoptando: "Podés ser hogar de tránsito o ser una persona con tiempo libre para llevar una mascota a la veterinaria o trasladarla de una casa a otra. Se necesitan voluntarios, tiempo y ganas; un ratito de tu vida le cambia el mundo a un animal".

Uno de los lugares históricos de esta lucha por mejorar la vida de las mascotas, es el refugio Adopciones Quilmes, liderado por Cristina desde hace dos décadas. Allí conviven actualmente cerca de 100 perros, muchos de los cuales arrastran secuelas de maltrato o intervenciones quirúrgicas complejas. Muchos tienen secuelas de maltrato. "Muchos animales necesitan contención emocional y recuperación física. El tiempo de una persona o de una familia es fundamental, incluso cuando no se puede adoptar definitivamente".

El trabajo a pulmón de las rescatistas sería imposible de sostener sin el acompañamiento del sector privado, como la firma Natural Life que cumple un rol destacado y activo. La empresa no solo colabora activamente en la difusión y logística de las ferias de adopción presenciales y a través de su sitio web, sino que también brinda una asistencia mensual indispensable abasteciendo de alimento balanceado, piedritas sanitarias y insumos básicos a los refugios.

Las rescatistas enfatizaron que el apoyo de Natural Life incluye la entrega de alimentos prescriptos y específicos para animales con enfermedades crónicas o patologías complejas, insumos cuyo costo económico resultaría inalcanzable para las agrupaciones independientes.

Cómo se puede ayudar

Desde las agrupaciones proteccionistas, el drama del abandono animal se nota en lo desparejo que es el ingreso y la salida en adopción. "Hay un desborde en cuanto al abandono; hay muchísimo más abandono que adopciones. Por eso necesitamos generar más empatía, incluso educando a los niños desde los 3 años para que empiecen a concientizar a los adultos. Los refugios, en un mundo ideal, no tendrían que existir", denuncian desde Adopciones Quilmes. Mientras, en las paredes del predio la consigna es contundente: "No compres, adoptá".

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