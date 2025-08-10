10 de agosto de 2025 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.294 del domingo 10 de agosto de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del domingo 10 de agosto de 2025.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 10 de agosto de 2025.

Como todos los domingos se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 9 de agosto de 2025.
El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 10 de agosto de 2025

Números ganadores: 01 - 02 - 09 - 32 - 36 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.052.804.819

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $1.900.236,60

4 aciertos: 1.721 ganadores. Premio: $6.624,88

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 10 de agosto de 2025

Números ganadores: 06 - 15 - 19 - 22 - 32 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $1.367.161.412

5 aciertos: 112 ganadores. Premio: $339.327,96

4 aciertos: 4.014 ganadores Premio: $4.000

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 10 de agosto de 2025

Números ganadores: 08 - 17 - 24 - 31 - 43 - 44

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $2.108.679.804

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 10 de agosto de 2025

Números ganadores: 07 - 09 - 13 - 23 - 32 - 35

5 aciertos: 2 ganadores. Premio: $2.000.000.000

Pozo extra: resultado del domingo 10 de agosto de 2025

6 aciertos: 2.609 ganadores. Premio $40.245,30

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.295 del Quini 6 se realizará el miércoles 13 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $8.500 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

