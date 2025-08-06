6 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3802 del miércoles 6 de agosto de 2025

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 6 de agosto de 2025.

Resultados del Loto Plus del miércoles 6 de agosto de 2025.

Redes Sociales

Este miércoles 6 de agosto volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025.
Te puede interesar:

Quini 6: resultados del sorteo 3.293 del miércoles 6 de agosto de 2025

Loto Plus: resultados del miércoles 6 de agosto de 2025

NÚMERO PLUS 5

Loto Tradicional del miércoles 6 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 39 - 26 - 24 - 35 - 09 - 14

  • 6 aciertos: vacante con $1.097.912.242,55
  • 5 aciertos: 7 ganadores con $1.406.608,97 cada uno
  • 4 aciertos: 282 ganadores con $6.983,16 cada uno

Loto Match del miércoles 6 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 14 - 06 - 09 - 32 - 10 - 24

  • 6 aciertos: vacante con $4.212.770.209,14
  • 5 aciertos: 26 ganadores con $378.702,41 cada uno.
  • 4 aciertos: 923 ganadores con $2.133,53 cada uno.

Loto Desquite del miércoles 6 de agosto de 2025

Los números seleccionados fueron: 38 - 11 - 22 - 37 - 31 - 35

  • 6 aciertos: vacante de $248.268.433,60

Loto Sale o Sale del miércoles 6 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 05 - 26 - 11 - 28 - 03 - 01

5 aciertos: 14 ganadores con $1.811.541,85

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 9 de agosto a las 22. POZO ESTIMADO: $17.386.000.000

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.

  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.

  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quini 6: resultados del sorteo 3.292 del domingo 3 de agosto de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.292 del domingo 3 de agosto de 2025

Resultados del Loto Plus del sábado 2 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3801 del sábado 2 de agosto de 2025

Resultados del Loto Plus del miércoles 30 de julio de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3800 del miércoles 30 de julio de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 30 de julio de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.291 del miércoles 30 de julio de 2025

Los resultados de este domingo.

Quini 6: resultados del sorteo 3.290 del domingo 27 de julio de 2025

Aún se desconoce quién y por qué mató al adolescente.

Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Mi viejo se murió buscándolo"

Rating Cero

La cantante pop de 33 años realizó un show en San Juan.

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba al show de Lali en San Juan

Wanda Nara le pegó donde más le duele a Mauro Icardi y las redes estallaron.

Wanda Nara le pegó donde más le duele a Mauro Icardi y las redes estallaron: "Orgullosamente manicera"

La plataforma de streaming﻿ sumará un nuevo catálogo de series y películas.

Disney+ sumará un nuevo catálogo de series y películas: de qué se trata

Lali Espósito reveló el terrible accidente que sufrió y cómo la salvaron en el Garrahan: Mi vida hubiera sido otra

Lali Espósito reveló el terrible accidente que sufrió y cómo la salvaron en el Garrahan: "Mi vida hubiera sido otra"

play

Kevin Johansen en el Malba: "Sin arte somos peores"

Aníbal Pachano reveló quién fue el amor de su vida.
play

Aníbal Pachano reveló quién fue el amor de su vida: "Lo tengo clarísimo"

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 6 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3802 del miércoles 6 de agosto de 2025

Hace 12 minutos
Aún se desconoce quién y por qué mató al adolescente.

Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Mi viejo se murió buscándolo"

Hace 14 minutos
Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia pediátrica

Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia pediátrica

Hace 22 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.293 del miércoles 6 de agosto de 2025

Hace 40 minutos
La cantante pop de 33 años realizó un show en San Juan.

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba al show de Lali en San Juan

Hace 1 hora