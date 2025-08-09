10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3803 del sábado 9 de agosto de 2025

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 9 de agosto de 2025.

Resultados del Loto Plus del sábado 9 de agosto de 2025.

Redes Sociales

Este sábado 9 de agosto volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del sábado 2 de agosto de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3801 del sábado 2 de agosto de 2025

Loto Plus: resultados del sábado 9 de agosto de 2025

NÚMERO PLUS 3

Loto Tradicional del sábado 9 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 05 - 08 - 13 - 20 - 22 - 31

  • 6 aciertos: vacante con $1.150.569.023,87
  • 5 aciertos: 37 ganadores con $355.032,19 cada uno
  • 4 aciertos: 1.365 ganadores con $2.000 cada uno

Loto Match del sábado 9 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 00 - 14 - 16 - 19 - 40 - 41

  • 6 aciertos: vacante con $4.265.426.990,46
  • 5 aciertos: 3 ganadores con $4.378.730,40 cada uno.
  • 4 aciertos: 279 ganadores con $9.416,62 cada uno.

Loto Desquite del sábado 9 de agosto de 2025

Los números seleccionados fueron: 16 - 24 - 33 - 35 - 36 - 43

  • 6 aciertos: vacante de $307.185.112,00

Loto Sale o Sale del sábado 9 de agosto de 2025

Los números ganadores fueron: 24 - 31 - 37 - 39 - 40 - 45

5 aciertos: 2 ganadores con $16.917.822,00.

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 13 de agosto a las 22. POZO ESTIMADO: $17.743.000.000

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.

  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.

  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 6 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3802 del miércoles 6 de agosto de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.293 del miércoles 6 de agosto de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.292 del domingo 3 de agosto de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.292 del domingo 3 de agosto de 2025

play

Detuvieron a tres mujeres en La Plata acusadas de regentear una red de trata

Micaela García cumpliría 30 años este 9 de agosto.
play

Micaela García, víctima de violencia de género cumpliría hoy 30 años: la ley que lleva su nombre está en riesgo

Un cajón viejo puede adaptarse fácilmente para albergar distintas especies vegetales.

Si tenés un cajón sin usar, no lo tires: así le podés dar una segunda vida útil

Rating Cero

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

Diego Jr y Nunzia Pennino cuando tuvieron a su primogénito Diego Matías.

Tristeza y encierro: se separó el hijo de Diego Maradona después de 5 años en pareja

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos
play

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas

Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son

últimas noticias

Los docentes universitarios reclaman por mejores salarios y denuncian el ajuste presupuestario del Gobierno.

Paro de docentes universitarios: reclaman más presupuesto y un incremento salarial

Hace 1 hora
play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

Hace 1 hora
Como un boxeador groggy, Milei usó la cadena nacional para intentar evitar el knock out

Como un boxeador groggy, Milei usó la cadena nacional para intentar evitar el knock out

Hace 1 hora
play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del sábado 9 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3803 del sábado 9 de agosto de 2025

Hace 2 horas