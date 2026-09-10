10 de septiembre de 2026 Inicio
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Brutal ataque y asalto a la madre y el hermano de un exjugador de la Selección argentina en La Plata

El ataque ocurrió en una inmobiliaria. Las víctimas fueron sorprendidas por los delincuentes, quienes se llevaron dinero y escaparon.

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Asaltaron a la familia de Luciano Galleti.

Asaltaron a la familia de Luciano Galleti.

La mamá y el hermano del exjugador de Estudiantes y la Selección argentina, Luciano Galletti, sufrieron un violento asalto en La Plata. Los delincuentes los redujeron, los maniataron y huyeron con un bolso lleno de dinero en efectivo.

El hombre dejaba a su hija en la puerta del colegio.
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El episodio ocurrió en una inmobiliaria situada en el cruce de las calles 6 y 46. Las víctimas ingresaron al local sin advertir que los asaltantes ya se encontraban en el interior esperando el momento para actuar.

Tras concretar el robo, los atacantes se dieron a la fuga. Pese al momento de extrema tensión vivido, ambas víctimas resultaron ilesas y fueron asistidas en el lugar.

La principal hipótesis: los ladrones tenían información previa

La investigación se centra en la sospecha de que los delincuentes contaban con un dato preciso o información interna, dado que la suma de dinero robada había sido trasladada a la inmobiliaria esa misma mañana. Personal policial trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los sospechosos y determinar cómo lograron ingresar al inmueble.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera de La Plata. La causa fue caratulada como "Robo" e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16, en conjunto con el Juzgado de Garantías N° 4 del departamento judicial platense.

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