Detuvieron a Elías Barrionuevo, acusado de matar a su novia de 18 años en Ituzaingó

El acusado, de 19 años, fue hallado en General Rodríguez tras un operativo de la DDI. Los investigadores siguieron el rastro de su celular y concretaron el arresto por el crimen de su pareja.

Elías Barrionuevo, de 19 años, fue detenido este miércoles en General Rodríguez, acusado del femicidio de Camila Ruth Castro , de 18, ocurrido en una vivienda de Ituzaingó. El joven era buscado desde el ataque, cuando habría disparado contra su novia y el padre de ella tras una discusión.

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La captura estuvo a cargo de agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), que lograron ubicar al sospechoso a partir del rastreo de la señal de su teléfono celular. Barrionuevo fue encontrado junto a su madre y quedó a disposición de la Justicia, luego de que se emitiera una orden de detención en su contra.

El crimen ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Almagro al 2500, casi en la esquina con Peredo, donde Camila vivía junto a su familia. Según la reconstrucción de los investigadores, el acusado llegó al domicilio, mantuvo una discusión con la joven y después sacó un arma.

Durante el episodio, Jorge Castro intentó intervenir para proteger a su hija y se abalanzó sobre el agresor, pero también recibió varios disparos en las piernas. A pesar de las heridas, el hombre consiguió quitarle el arma a Barrionuevo y arrojarla al techo de la vivienda antes de que escapara.

Camila recibió un disparo y fue trasladada al Hospital del Bicentenario, pero murió como consecuencia de las heridas. Después del ataque, una vecina contó que escuchó al joven pedir que llamaran a la Policía y a una ambulancia, aunque luego se retiró caminando del lugar.

Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada por Elías Barrionuevo en Ituzaingó.

El relato de una vecina sobre la actitud del femicida: "Pidió ayuda y se fue caminando"

Claudia, una verdulera del barrio donde vivía Camila Ruth Castro, fue testigo de los momentos previos y posteriores al crimen. "Un rato antes de que pasara todo, la vi jugar con un cachorrito en la vereda y al rato escuché eso", recordó sobre la joven de 18 años, ante las cámaras de TN.

La mujer contó que, mientras atendía su comercio junto a sus compañeras, escuchó al acusado pedir que llamaran a la Policía y una ambulancia. "Escuchamos al muchacho pedir ayuda, que llamemos a la Policía y la ambulancia, y después se fue caminando", relató Claudia, quien creyó que era un familiar.

Después del ataque, la vecina también vio cómo Jorge, el padre de Camila, salió con su hija en brazos para buscar asistencia, ante la demora de los servicios de emergencia y la falta de un vehículo para trasladarla. "Él pedía ayuda y le decía a la chica que aguantara", reconstruyó sobre aquella desesperante escena.