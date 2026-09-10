10 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Emboscada en Luis Guillón: se escondió en la casa de su ex, esperó al novio actual y lo mató de una puñalada en el cuello

El agresor violó una perimetral, aguardó a la víctima dentro de su habitación y la degolló. Fue detenido en Avellaneda tras permanecer prófugo y enfrenta una posible pena de prisión perpetua.

Por

Las cámaras de seguridad capturaron los momentos previos al ataque.

C5N

Un brutal crimen sacudió a la localidad de Luis Guillón, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Un hombre esperó oculto dentro de la vivienda de su expareja al actual novio de ella, lo atacó con un arma blanca al ingresar a una habitación y le provocó un corte profundo en el cuello que le causó la muerte. El agresor, que tenía una medida perimetral de restricción, escapó del lugar pero fue detenido horas después por la policía en Avellaneda.

El hombre dejaba a su hija en la puerta del colegio.
Te puede interesar:

Pánico en El Palomar: balearon a un hombre que dejaba a su hija en la escuela

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Emilio Cardeza al 2000, a pocos metros de Camino de Cintura. La víctima, identificada como Julio Alejandro Palavecino, de 40 años, acababa de regresar de trabajar e ingresó a la casa en moto. Casi de manera simultánea, su pareja, Ayelén, arribó en colectivo acompañada por su hija tras la jornada habitual.

Una emboscada fatal

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el agresor había ingresado previamente a la propiedad y se encontraba escondido en una de las habitaciones con la clara intención de agredir a Palavecino. Cuando la víctima entró al dormitorio para dejar su mochila, fue abordada de manera sorpresiva.

Tras un forcejeo, el atacante le asestó una puñalada mortal en la zona del cuello. Luego del ataque, el homicida, de 37 años, huyó del lugar encapuchado. A los pocos minutos, Ayelén ingresó a la vivienda con la menor y se encontró con el dramático escenario.

Detención y carátula judicial

Gracias al registro de las cámaras e imágenes recolectadas y al despliegue de las fuerzas de seguridad, el sospechoso fue localizado y detenido en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Díaz Vélez, en Avellaneda, durante la noche del martes, tras permanecer prófugo por varias horas.

Entre los elementos centrales de la causa se investiga que el agresor tenía dictada una orden de restricción perimetral tras la ruptura del vínculo sentimental con la mujer, quien posteriormente había retomado su relación con Palavecino.

Debido a estas circunstancias, la investigación evalúa imputarle la figura de femicidio vinculado, una tipificación penal que entiende que el crimen fue cometido contra un tercero con la intención de causarle un daño psicológico y emocional a su ex pareja, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Quién era Julio Palavecino, el hombre asesinado en Luis Guillón por el ex de su pareja

Julio Palavecino, de 40 años, era un vecino conocido en la zona por su desempeño como parrillero en el buffet del Monte Grande Rugby Club, donde prestaba servicio principalmente los días sábados. Era padre de dos hijos fruto de un primer matrimonio y de una hija junto a su segunda pareja.

Julio Palavecino tenía 40 años.

Julio Palavecino tenía 40 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Asaltaron a la familia de Luciano Galleti.

Brutal ataque y asalto a la madre y el hermano de un exjugador de la Selección argentina en La Plata

Elías Barrionuevo junto a Camila Ruth Castro. 

Detuvieron a Elías Barrionuevo, acusado de matar a su novia de 18 años en Ituzaingó

Laurta fue trasladado a Córdoba desde la provincia de Entre Ríos.

Trasladaron al femicida Pablo Laurta a Córdoba y seguirá detenido por el crimen del remisero

Owen González, el niño que murió tras el ataque de un pitbull, junto a su madre de 19 años. 

Un niño murió tras ser atacado por un pitbull: su madre lo despidió con un doloroso mensaje

El hecho ocurrió en Córdoba.

Córdoba: un hombre atacó a una mujer trans y fue imputado por odio a la identidad de género

El jugador tiene contrato con Newells hasta diciembre de 2027.

Detuvieron a un futbolista de Newell's y le secuestraron un arma de fuego

Rating Cero

¿Quiénes asistieron al último adiós de Chiche Gelblung?

El desgarrador último adiós a Chiche Gelblung: qué famosos asistieron al velorio

Los protagonistas del triángulo amoroso: Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK.

El mensaje de Tiago PZK en medio de la polémica con La Joaqui y Luck Ra

Pincoya, filosa contra Gran Hermano Argentina.

Desde Chile, Pincoya destrozó a Gran Hermano Argentina: "Editan los videos y cuidan a los suyos"

La terrible situación que acorrala a Cinthia Fernandez.

Yanina Latorre reveló la millonaria deuda de Cinthia Fernández y lanzó una fuerte acusación: "La intimaron, pero no paga"

Chiche Gelblung y Yanina Latorre. 

La confesión de Yanina Latorre tras la muerte de Chiche Gelblung: "Yo estaba enamorada de él"

El actor rompió el silencio.
play

Un famoso actor habló sobre los rumores que lo vinculan con una amiga de su ex: "Todo es tu culpa"

últimas noticias

play

El enérgico reto de un director a sus estudiantes por hacer batallas de farmear aura

Hace 9 minutos
El hombre dejaba a su hija en la puerta del colegio.

Pánico en El Palomar: balearon a un hombre que dejaba a su hija en la escuela

Hace 14 minutos
Kevín Zenón se irá a México. 

Boca vende a Zenón al exterior: a qué equipo se irá y cuánto dinero recibirá

Hace 23 minutos
Colaboración, comunicación y contención mutua, las claves de la atención.

Centro de asistencia al suicida: qué pasa del otro lado del teléfono cuando una persona pide ayuda

Hace 32 minutos
Apple sacó a la venta un Iphone plegable. 

El iPhone Duo llega a Argentina: cuándo estará el disponible nuevo celular plegable de Apple y las opciones para comprarlo

Hace 54 minutos