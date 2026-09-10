Emboscada en Luis Guillón: se escondió en la casa de su ex, esperó al novio actual y lo mató de una puñalada en el cuello El agresor violó una perimetral, aguardó a la víctima dentro de su habitación y la degolló. Fue detenido en Avellaneda tras permanecer prófugo y enfrenta una posible pena de prisión perpetua. Por Agregar C5N en









Las cámaras de seguridad capturaron los momentos previos al ataque. C5N

Un brutal crimen sacudió a la localidad de Luis Guillón, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Un hombre esperó oculto dentro de la vivienda de su expareja al actual novio de ella, lo atacó con un arma blanca al ingresar a una habitación y le provocó un corte profundo en el cuello que le causó la muerte. El agresor, que tenía una medida perimetral de restricción, escapó del lugar pero fue detenido horas después por la policía en Avellaneda.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Emilio Cardeza al 2000, a pocos metros de Camino de Cintura. La víctima, identificada como Julio Alejandro Palavecino, de 40 años, acababa de regresar de trabajar e ingresó a la casa en moto. Casi de manera simultánea, su pareja, Ayelén, arribó en colectivo acompañada por su hija tras la jornada habitual.

Una emboscada fatal De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el agresor había ingresado previamente a la propiedad y se encontraba escondido en una de las habitaciones con la clara intención de agredir a Palavecino. Cuando la víctima entró al dormitorio para dejar su mochila, fue abordada de manera sorpresiva.

Tras un forcejeo, el atacante le asestó una puñalada mortal en la zona del cuello. Luego del ataque, el homicida, de 37 años, huyó del lugar encapuchado. A los pocos minutos, Ayelén ingresó a la vivienda con la menor y se encontró con el dramático escenario.

Detención y carátula judicial Gracias al registro de las cámaras e imágenes recolectadas y al despliegue de las fuerzas de seguridad, el sospechoso fue localizado y detenido en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Díaz Vélez, en Avellaneda, durante la noche del martes, tras permanecer prófugo por varias horas.

Entre los elementos centrales de la causa se investiga que el agresor tenía dictada una orden de restricción perimetral tras la ruptura del vínculo sentimental con la mujer, quien posteriormente había retomado su relación con Palavecino. Debido a estas circunstancias, la investigación evalúa imputarle la figura de femicidio vinculado, una tipificación penal que entiende que el crimen fue cometido contra un tercero con la intención de causarle un daño psicológico y emocional a su ex pareja, delito que prevé una pena de prisión perpetua. Quién era Julio Palavecino, el hombre asesinado en Luis Guillón por el ex de su pareja Julio Palavecino, de 40 años, era un vecino conocido en la zona por su desempeño como parrillero en el buffet del Monte Grande Rugby Club, donde prestaba servicio principalmente los días sábados. Era padre de dos hijos fruto de un primer matrimonio y de una hija junto a su segunda pareja. Julio Palavecino tenía 40 años. Redes sociales