Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami La cantante presenció la victoria de Las Garzas frente al New York City, con la que se consagraron campeones de la Conferencia Este de la MLS. El mediocampista la buscó para festejar y desataron la emoción de los fans.







Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami. Redes sociales

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están más enamorados que nunca y no tienen problema de demostrarlo en público, como lo demostró el romántico beso con el que festejaron, frente a todo el estadio, el título de campeón que el Inter Miami consiguió este sábado.

La cantante siguió desde la tribuna del Chase Stadium, en Fort Lauderdale, la victoria 5 a 1 de Las Garzas frente al New York City. De esta manera, el equipo de Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este por primera vez en su historia y clasificó a la gran final de la Major League Soccer (MLS).

Apenas terminó el partido, mientras el resto de sus compañeros festejaban, De Paul corrió hacia uno de los laterales para abrazar a Tini, que lo estaba esperando a nivel del campo de juego. Allí compartieron un fuerte abrazo y un beso que causó sensación entre los fans y se viralizó en redes.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Se filtró cuándo será el casamiento de la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul, quienes confirmaron el reinicio de su romance luego de mucho misterio en redes sociales, lo que provocó un sinfín de rumores con respecto al futuro de la relación.

A través de Infama, Santiago Sposato mencionó: "Muchos invitados, cuando trascendió que se iban a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas. Varios se comunicaron con De Paul y con Tini que les dijeron: 'Quédense tranquilos, que este año no es, la idea es que sea en diciembre del 2026'".