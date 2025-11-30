IR A
La impresionante transformación física de Mick Jagger: entrena 6 veces por semana a sus 82 años

El líder de The Rolling Stones sorprende con la agilidad y energía que mantiene a pesar del paso de los años. Cuál es su secreto.

Mick Jagger sorprendió en las redes con un cambio de look. 

  • Mick Jagger, de 82 años, mantiene su energía con una disciplina estricta.
  • Su vitalidad no es un mito, sino el resultado de entrenar cinco o seis veces por semana.
  • El secreto es la constancia y no la intensidad en su entrenamiento.
  • Su rutina combina diversas disciplinas como natación, kickboxing, ballet y yoga.

A sus 82 años, Mick Jagger, el icónico líder de The Rolling Stones, sigue deslumbrando en el escenario con una energía que desafía el paso del tiempo. Lejos de cualquier mito sobre pactos sobrenaturales, la clave de su vitalidad reside en una disciplina inquebrantable y una rutina de entrenamiento que aplica hasta seis veces por semana.

Según la autora Isadora Puiggené, en el libro Pacto con el Diablo: Los Hábitos Saludables del Rolling Stone Más Dinámico del Mundo, la resistencia de Jagger es el resultado de una fuerza de voluntad aplicada consistentemente a su salud, haciendo eco de las propias palabras del cantante: “No es un pacto con el diablo; es un pacto consigo mismo”.

La máxima de Jagger es la constancia sobre la intensidad. Él mismo reveló que entrena cinco o seis días a la semana, pero sin excederse. Esta dedicación casi diaria, que prioriza la regularidad, es lo que convirtió su rutina en un verdadero elixir de la eterna juventud para el artista.

Mick Jagger
Mick Jagger a sus 82 años.

Así es la rutina de entrenamiento que elige Mick Jagger

Para mantener la motivación y la efectividad, la rutina de Jagger es una combinación ecléctica de diversas disciplinas deportivas y de movilidad, diseñadas para trabajar diferentes aspectos de su condición física:

  • Resistencia y Cardio: incorpora actividades como la natación y el ciclismo para fortalecer su capacidad pulmonar y cardiovascular.
  • Fuerza y Agilidad: practica kickboxing, que le ayuda a mejorar la coordinación, la fuerza y la explosividad.
  • Equilibrio y Postura: de manera sorprendente, el artista incluye el ballet en su entrenamiento, una disciplina fundamental para mejorar su equilibrio y el control corporal en el escenario.
  • Movilidad y Flexibilidad: para asegurar una óptima condición de sus articulaciones y músculos, trabaja la movilidad a través de sesiones de yoga y pilates.

Además de su rigurosa preparación física, Jagger complementa su régimen con una dieta similar a la de un atleta de alto rendimiento, asegurando que su cuerpo reciba el combustible necesario para soportar su estilo de vida activo.

