29 de abril de 2026 Inicio
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Quiénes estuvieron en el departamento del anestesista muerto por sobredosis

Filmaciones muestran a distintas personas entrando y saliendo del edificio de Alejandro Salazar, horas antes de que el anestesista fuera hallado muerto y que llegara la policía.

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La causa destapó irregularidades en el manejo de medicamentos.

La causa destapó irregularidades en el manejo de medicamentos.

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Las cámaras de seguridad del domicilio del anestesista Alejandro Salazar muestran a Chantal Leclercq y a otra joven horas antes de que el anestesista fuera encontrado muerto en el departamento. Ambas estaban acompañadas por dos médicas.

El hecho se produjo en la estación Claypole.
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La filmación capta que la última en salir del departamento fue Chantal Leclercq, y los investigadores intentan establecer el motivo de la visita. La hermana del anestesista declaró que, al llegar al edificio en búsqueda de su hermano que no respondía a sus llamados, encontró a la joven residente esperando en el hall y denunció que la médica manipuló el celular de Salazar.

Tanto Leclercq como la otra joven, que en un principio se creyó que se trataba de Delfina Lanusse pero con el correr de los días fue puesto en duda, habían ingresado al departamento antes de la llegada de la Policía. Según las pericias, la última comunicación de Zalazar antes de morir fue con Leclercq, la noche anterior cerca de las 22.

La médica Chantal Leclercq reconoció ante la Asociación de Anestesia haber consumido propofol en una ocasión junto a Alejandro Zalazar, con quien mantenía amistad desde la residencia en el Hospital Rivadavia. Su aparición en la causa destapó irregularidades en el manejo de medicamentos dentro del sistema de salud.

En las últimas horas, la Justicia allanó dos domicilios vinculados a ella —uno en la avenida Santa Fe y otro en el country Santa Bárbara de Tigre— donde se secuestraron un celular y una tablet, aunque no se hallaron drogas.

La Asociación de Anestesia informó además sobre una reunión en marzo con Leclercq y autoridades del hospital, en la que la residente admitió haber consumido drogas recreativas y sustancias de uso quirúrgico como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. Reconoció que estos últimos fueron sustraídos del hospital Rivadavia, aunque aclaró que su consumo se produjo fuera del ámbito institucional.

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