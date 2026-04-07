Escándalo por fentanilo: encontraron 25 ampollas vacías en Bahía Blanca El fiscal Mauricio del Cero había iniciado una investigación debido a un presunto faltante de 25 ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal Leónidas Lucero. Una auditoria del instrumental médico permitió advertir la escasez del medicamento. Por + Seguir en







Las ampollas estaban rotas y vacías en una bolsa de Nylon en una oficina con acceso restringido.

Un nuevo capítulo se suma a la investigación por el faltante de fentanilo en el Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca. El miércoles pasado se denunció la desaparición de 25 ampollas completas y el fiscal Mauricio del Cero había iniciado una investigación para dar con el paradero de los faltantes. Hoy, esas mismas unidades aparecieron vacías dentro de una bolsa de nylon, en el mismo sector donde se había detectado el faltante.

El hallazgo de las 25 ampollas generó aún más sospechas porque el área es de acceso restringido. Es decir que está bajo llave y solo un grupo reducido de personas tiene acceso. En esa oficina se realiza un conteo semanal de los medicamentos y en el último relevamiento, tres días antes de la denuncia, las ampollas estaban registradas; luego se constató la ausencia y se dio intervención a la Justicia. El fiscal Mauricio del Cero inició la investigación.

Esta mañana, al ingresar nuevamente a la oficina, los directivos encontraron sobre un estante la bolsa con las 25 ampollas vacías. De inmediato dieron aviso a la Policía y a la Justicia, que ordenó la presencia de peritos y de la Policía Científica para verificar que se trate del mismo lote y confirmar la trazabilidad.

Propofol Redes sociales La coincidencia en la cantidad y el lugar del hallazgo refuerza la hipótesis de que "alguien con acceso directo manipula los medicamentos", sugiere personal del hospital consultado. Tras el escándalo por el uso indebido de propofol, se intensificaron las auditorías internas del hospital de Bahía Blanca, lo que permitió detectar estas irregularidades. La sospecha es clara: alguien con autorización habría dispuesto del fentanilo sin control.

La investigación El miércoles pasado el periodista y editor de La Brújula 24 Germán Sasso expuso en De Una, por C5N, que las autoridades de la institución bahiense advirtieron el suceso luego de una inspección: "La denuncia la hizo Del Cero en la Justicia. El último recuento de stock se hizo el 27 de marzo y estaba todo. El martes se realizó un nuevo repaso y faltaban 25 ampollas de fentanilo".