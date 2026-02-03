Quién es Santutu, el streamer que fue desvinculado de Bestia tras sus expresiones racistas Santiago Rodriguez Zahn tuvo minutos de ira cuando atacó a sus seguidores con fuertes agravios que le costaron la "cancelación" por parte de sus propios seguidores y expulsión de el equipo de esports al que pertenecía. Más detalles de su vida. Por + Seguir en







El streamer Santutu tiene casi 500 mil seguidores en Instagram. Instagram: @santutuu

Santiago Rodríguez Zahn, reconocido en el ecosistema digital como "Santutu", nació en el 2000 en La Plata, Buenos Aires. De chico, mostró su fanatismo por los videojuegos y comenzó con grabaciones propias en YouTube mientras jugaba a Minecraft. "Eran 12 horas jugando", argumentó en alguna de sus transmisiones en las que habló de sus comienzos, en los que se hacía llamar "Dark Shooter".

En su adolescencia ganó seguidores gracias a sus transmisiones y, en 2018, se tomó un año lejos de la virtualidad para ocuparse de su cuerpo, que, según consideraba, estaba excedido de peso. Pasado ese periodo, volvió a tomar protagonismo y mostró por primera vez su rostro en el mundo del stream a través de la plataforma Twitch, para luego hacerse conocido en otras redes como Instagram.

Finalmente, empezó a hacer redes y amistades con otros streamers, lo que lo consolidó en el rubro. Finalmente, se sumó al equipo de esports Bestia, fundado por el rapero Alejandro Andrés Lococo, más conocido en el ambiente como Papo MC. Hasta este lunes, Santutu ocupaba el rol de CEO de la organización. Sin embargo, tras el escándalo emitieron un rápido comunicado con el anuncio de su desvinculación del cargo.

Comunicado Bestia Instagram: @bestia_corp El escándalo por sus gestos y expresiones racistas El streamer Santutu reaccionó a comentarios de seguidores que lo acusaban de promocionar apuestas online, con una serie de insultos discriminatorios y gestos físicos que denostaron la condición socioeconómica de su propia audiencia. Estos ataques verbales incluyeron términos despectivos y referencias racistas que se viralizaron rápidamente en todas las plataformas digitales de noticias.