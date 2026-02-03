3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Santutu, el streamer que fue desvinculado de Bestia tras sus expresiones racistas

Santiago Rodriguez Zahn tuvo minutos de ira cuando atacó a sus seguidores con fuertes agravios que le costaron la "cancelación" por parte de sus propios seguidores y expulsión de el equipo de esports al que pertenecía. Más detalles de su vida.

Por
El streamer Santutu tiene casi 500 mil seguidores en Instagram. 

El streamer Santutu tiene casi 500 mil seguidores en Instagram. 

Instagram: @santutuu

Santiago Rodríguez Zahn, reconocido en el ecosistema digital como "Santutu", nació en el 2000 en La Plata, Buenos Aires. De chico, mostró su fanatismo por los videojuegos y comenzó con grabaciones propias en YouTube mientras jugaba a Minecraft. "Eran 12 horas jugando", argumentó en alguna de sus transmisiones en las que habló de sus comienzos, en los que se hacía llamar "Dark Shooter".

Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.
Te puede interesar:

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

En su adolescencia ganó seguidores gracias a sus transmisiones y, en 2018, se tomó un año lejos de la virtualidad para ocuparse de su cuerpo, que, según consideraba, estaba excedido de peso. Pasado ese periodo, volvió a tomar protagonismo y mostró por primera vez su rostro en el mundo del stream a través de la plataforma Twitch, para luego hacerse conocido en otras redes como Instagram.

Finalmente, empezó a hacer redes y amistades con otros streamers, lo que lo consolidó en el rubro. Finalmente, se sumó al equipo de esports Bestia, fundado por el rapero Alejandro Andrés Lococo, más conocido en el ambiente como Papo MC. Hasta este lunes, Santutu ocupaba el rol de CEO de la organización. Sin embargo, tras el escándalo emitieron un rápido comunicado con el anuncio de su desvinculación del cargo.

Santutu disculpas

La repercusión de sus actos tuvo consecuencias inmediatas sobre su vínculo profesional en el mundo de los e-sports. La organización Bestia comunicó la desvinculación definitiva del joven tras considerar que sus declaraciones violaron los valores de la institución. A pesar de su posterior pedido de disculpas en video, el repudio de la comunidad digital permanece firme contra su figura. Esto se reconfirma en posteos de redes sociales, los cuales se llenaron de mensajes de rechazo.

Noticias relacionadas

En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

El hombre fue asesinado por su sobrino.

Horror en Del Viso: un joven mató a su tío con un bate de béisbol

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

Se registraron más de 40 personas atacadas por palometas en el Paraná. 

Masivo ataques de palometas en Entre Ríos: un hombre sufrió la amputación de un dedo

El policía retirado asesinado se llamaba Julio César Reyes.

Horror en Merlo: un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo

Felipe de 2 años se encuentra estable y ya comenzó el tratamiento de quimioterapia. 

Desde Brasil, un nene de 2 años diagnosticado con un cáncer avanzado fue trasladado al Garrahan

Rating Cero

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

Hace 17 minutos
Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

Hace 29 minutos
En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

Hace 45 minutos
El multimillonario Elon Musk es el dueño de la plataforma X. 

La Justicia francesa registró las oficinas de X y citó a declarar a Elon Musk

Hace 47 minutos
Un futbolista será baja en Boca por al menos seis meses.

Un futbolista clave de Boca fue operado y preocupa al club: "Me toca hacer una pausa"

Hace 54 minutos