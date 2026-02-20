Lo buscaban por asesinar a su sobrina: estaba oculto en la casa de la madre de la víctima El hecho sucedió durante los festejos del Mundial de Qatar, cuando el acusado intervino en un conflicto familiar y baleó a la niña de 2 años. La Policía lo encontró escondido en la casa de su hermana, madre de la menor. Por + Seguir en







Cristian Gabriel Tejerina, de 30 años, era buscado desde 2022 por el asesinato de su sobrina de dos años.

Cristian Gabriel Tejerina, de 30 años, fue detenido este jueves en Merlo después de tres años prófugo: era buscado desde 2022 por haber baleado y asesinado a su sobrina, Oriana Naomi Gómez Tejerina, de tan solo 2 años de edad. Lo insólito del caso es que permanecía oculto de la Justicia en la casa de su hermana, la madre de la víctima.

El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 2022, durante los festejos por el campeonato mundial de fútbol de la Selección argentina. En ese momento, Tejerina intervino en una pelea entre su hermana y su pareja, ambos padres de la menor, en el domicilio que compartían en el barrio Rififí, en la zona sur de Moreno. En medio de la discusión, el hombre se retiró del domicilio con la menor entre sus brazos. Según contaron allegados a la familia, la mujer era víctima de violencia de género.

justicia por oriana Oriana Naomí Gómez Tejerina, recibió en su pecho un disparo por parte de su tío. Pocos minutos después, Tejerina lo interceptó junto a un cómplice en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Espronceda. A bordo de una motocicleta, le disparó cuatro veces con una pistola de calibre 9 milímetros. Si bien fue herido de gravedad y tuvo que ser internado, logró recuperarse. Pero uno de los tiros pegó en el pecho de su sobrina, quien murió en los brazos de su padre. Después del ataque, ambos escaparon y tan solo fue detenido Jonathan Riquelmi, quien conducía el vehículo.

A más de tres años del hecho, la Justicia recibió una información anónima que indicaba que Tejerina estaba siendo ocultado por su hermana, la madre de la menor asesinada. Ese dato derivó rápidamente en un pedido de allanamiento del domicilio de la mujer, una vivienda ubicada en el barrio de Pontevedra, en el partido de Merlo.

Durante el procedimiento sucedido el pasado jueves, Tejerina intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue retenido por los agentes policiales presentes en el lugar. El hombre fue imputado por el delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego por el caso de la menor, y el mismo cargo con grado de tentativa por el ataque a la pareja de su hermana.

