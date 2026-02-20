20 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Lo buscaban por asesinar a su sobrina: estaba oculto en la casa de la madre de la víctima

El hecho sucedió durante los festejos del Mundial de Qatar, cuando el acusado intervino en un conflicto familiar y baleó a la niña de 2 años. La Policía lo encontró escondido en la casa de su hermana, madre de la menor.

Por
Cristian Gabriel Tejerina

Cristian Gabriel Tejerina, de 30 años, era buscado desde 2022 por el asesinato de su sobrina de dos años.

Cristian Gabriel Tejerina, de 30 años, fue detenido este jueves en Merlo después de tres años prófugo: era buscado desde 2022 por haber baleado y asesinado a su sobrina, Oriana Naomi Gómez Tejerina, de tan solo 2 años de edad. Lo insólito del caso es que permanecía oculto de la Justicia en la casa de su hermana, la madre de la víctima.

Una niña murió en Santiago del Estero por una descarga eléctrica.
Te puede interesar:

Horror en Santiago del Estero: una niña murió tras recibir una descarga eléctrica

El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 2022, durante los festejos por el campeonato mundial de fútbol de la Selección argentina. En ese momento, Tejerina intervino en una pelea entre su hermana y su pareja, ambos padres de la menor, en el domicilio que compartían en el barrio Rififí, en la zona sur de Moreno. En medio de la discusión, el hombre se retiró del domicilio con la menor entre sus brazos. Según contaron allegados a la familia, la mujer era víctima de violencia de género.

justicia por oriana
Oriana Naomí Gómez Tejerina, recibió en su pecho un disparo por parte de su tío.

Oriana Naomí Gómez Tejerina, recibió en su pecho un disparo por parte de su tío.

Pocos minutos después, Tejerina lo interceptó junto a un cómplice en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Espronceda. A bordo de una motocicleta, le disparó cuatro veces con una pistola de calibre 9 milímetros. Si bien fue herido de gravedad y tuvo que ser internado, logró recuperarse. Pero uno de los tiros pegó en el pecho de su sobrina, quien murió en los brazos de su padre. Después del ataque, ambos escaparon y tan solo fue detenido Jonathan Riquelmi, quien conducía el vehículo.

A más de tres años del hecho, la Justicia recibió una información anónima que indicaba que Tejerina estaba siendo ocultado por su hermana, la madre de la menor asesinada. Ese dato derivó rápidamente en un pedido de allanamiento del domicilio de la mujer, una vivienda ubicada en el barrio de Pontevedra, en el partido de Merlo.

Durante el procedimiento sucedido el pasado jueves, Tejerina intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue retenido por los agentes policiales presentes en el lugar. El hombre fue imputado por el delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego por el caso de la menor, y el mismo cargo con grado de tentativa por el ataque a la pareja de su hermana.

Horror en Santiago del Estero: una niña murió tras recibir una descarga eléctrica

Una niña de tres años murió en la provincia de Santiago del Estero después de que recibiera una descarga eléctrica mientras se encontraba descalza, lo que conmocionó a la zona en la que vivía junto a sus familiares. Las autoridades ordenaron que se lleve a cabo una autopsia al cuerpo.

El hecho se produjo en un domicilio del barrio Águila, donde la madre, quien declaró frente a las autoridades, escuchó un ruido en el interior de la casa y encontró a su hija tendida en el suelo.

En tal sentido, la mujer, identificada como Yanina Ruiz, de 38 años, relató que la niña habría tocado un cable mientras no llevaba calzado. Ante esta situación, la trasladó hacia un hospital y luego fue derivada hacia el Centro Integral de Salud Banda, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

En tanto, el fiscal de turno ordenó la autopsia para avanzar en el esclarecimiento del suceso, además de distintos análisis para establecer si había conexiones anómalas, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y avanzar con la causa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Policía de Mendoza intervino en el hecho.

Mendoza: un guardia penitenciario se descompensó y murió en medio de la fuga de dos presos

Ruffo se habría colgado con una sábana atada a una ventana de la celda.

El hombre que asesinó a su hijo para vengarse de su expareja, se quitó la vida en la cárcel

Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Eloperativo que buscaba a Sofía comenzó el lunes, luego de que no regresara a lasuperficie 

Muerte de Sofía Devries: qué reveló la autopsia de la joven que desapareció tras hacer buceo en Puerto Madryn

Pablo Cuchán descuartizó y quemó a su novia en la parrilla en octubre de 2004. 

Pablo Cuchán, el femicida que descuartizó y quemó a su novia en la parrilla, salió de la cárcel

Tania Suárez y Néstor Maldonado.

Liberaron a Néstor Maldonado, el único acusado por el caso Tania Suárez: "Cosechamos justicia"

Rating Cero

El actor conversó con la prensa sobre su presente. 

Facundo Arana se confesó tras su separación: ¿hay un nuevo romance?

La famosa se separó del músico en medio de denuncias de violencia de género.

Remate urgente: una famosa vende todos sus muebles por WhatsApp

El vaquero se ve con una calvicie que no pasó inadvertida para los internautas.

El Woody pelado de Toy Story 5 desató una ola de memes y nostalgia en Argentina

El actor habló de los desafíos de su último papel y la urgencia de encontrar una cura.

"Nadie sobrevive a esto": el último desgarrador mensaje de Eric Dane sobre su enfermedad

Con muertes originales y un diseño de producción cuidado al detalle, la película se presenta como una alternativa ideal para una maratón cargada de sobresaltos.
play

Una nueva película de terror slasher llegó a Netflix y es de lo más visto del momento: cómo encontrarla

Inesperado: Esta pareja contó cómo funciona su vínculo tras su separación

Una mediática pareja reveló que tienen un acuerdo para poder desear a otras personas y dejaron a todos en shock: quiénes son

últimas noticias

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

Hace 44 minutos
El actor conversó con la prensa sobre su presente. 

Facundo Arana se confesó tras su separación: ¿hay un nuevo romance?

Hace 51 minutos
El monito adoptó al peluche como su madre postiza.

Quién es Punch, el mono que se hizo viral tras ser rechazado por su manada

Hace 1 hora
Edinson Cavani pelea ante la marca de Di Césare y Rodriguez.

Boca y Racing igualan en La Bombonera por el Torneo Apertura

Hace 1 hora
La reforma laboral se va a tratar el viernes en el Senado. 

Reforma laboral: constitucionalistas anticipan impugnaciones judiciales tras su aprobación

Hace 1 hora